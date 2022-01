Il Divo tiene de nuevo integrante a Steven LaBrie, cantante de raíces mexicanas

El nuevo integrante estará en lugar del fallecido Carlos Marín/Foto: TG Time y Divinity

El grupo musical Il Divo ha anunciado su regreso a los escenarios, después de que su gira fuera cancelada en 2021 por los problemas de salud y posterior fallecimiento de Carlos Marín, uno de los integrantes del cuarteto. Por lo cual, la agrupación ahora contará con un nuevo miembro.

El cantante mexicano-estadounidense Steven LaBrie, se unirá a David Miller, Sebastian Izambard y Urs Buhler, para regresar con el tour de conciertos el cual, ha cambiado de nombre, ya que pasó de ser “For Once in My Life” ahora se llamará , “Greatest hits tour”, debido a que en esta gira interpretarán los más grandes éxitos de su trayectoria.

Como informamos en La Verdad Noticias, el barítono Carlos Marín de Il Divo falleció de COVID-19 el pasado mes de diciembre. Algo que dejó un gran vacío en el grupo y en los fans, pero ahora ha decidido retomar sus actividades.

Steven LaBrie ha sido invitado para cantar con Il Divo

De acuerdo con las redes sociales de Steven LaBrie, él estará como invitado especial en el tour de conciertos de la agrupación de cantantes de ópera masculinos. Sin embargo, aún no se ha confirmado si será un integrante oficial de Il Divo o si solamente estará presente durante esta gira.

LaBrie es un actor y cantante de ópera de 33 años de edad, barítono de ascendencia mexico-americana que nació en Dallas, Texas. Es músico de la Ópera del Met y Director Artístico Asociado de Artes Vocales en la prestigiosa escuela Jilliard.

Además, en sus redes suele compartir varios detalles de su vida personal, como la relación de más de seis años que tiene con su pareja Adam Nielsen.

Il Divo recordará a Carlos Marín

El grupo rendirá tributo a Carlos Marín tras casi un mes de su fallecimiento/Foto: 20 Minutos

En su nueva gira de conciertos “Greatest hits tour”, el grupo ha decidido rendir homenaje al cantante Carlos Marín, con la ayuda de Steven LaBrie, ya que es un barítono igual que el fallecido artista.

Il Divo informó que los boletos de la gira programada originalmente serán respetados en los conciertos reprogramados para el 2022. “Todas las entradas de las fechas programadas originalmente serán aceptadas en los espectáculos de 2022”, escribieron en redes sociales.

