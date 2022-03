Il Divo anuncia nuevo cantante y rinde homenaje a Carlos Marín

Tras el duro golpe que recibieron a finales del 2021, con la muerte del cantante Carlos Marín, la agrupación Il Divo anunció que preparan un concierto especial en el que rendirán tributo a su fallecido integrante. Según informa la revista TVNotas.

El show está programado para este 19 de mayo, en Puerto Rico, según anunciaron a través de sus diferentes redes sociales, y aunque no dieron más detalles sobre la manera en la que planean homenajear al español, sus fans ya han mostrado su emoción.

El grupo de ópera también reveló que ya cuentan con nuevo cantante, con el que ya tuvieron varias presentaciones, y aunque solo estará con ellos momentáneamente, no descartan la posibilidad de que permanezca de manera definitiva.

Il Divo anunció a su nuevo integrante

A través de un comunicado oficial, Il Divo compartió con todos sus fans que se unirá a ellos el cantante mexicoamericano Steven LaBrie, quien también participará en el concierto que dedicarán a Marín.

Como te hemos informado anteriormente en La Verdad Noticias, el famoso cuarteto perdió a Carlos en diciembre del año pasado a causa del Covid-19 y desde entonces han tratado de seguir adelante.

En su nueva gira de conciertos “Greatest hits tour”, el grupo ha decidido rendir homenaje al cantante Carlos Marín, con la ayuda de Steven LaBrie, ya que es un barítono igual que el fallecido artista.

¿Quién es Steven LaBrie?

Steven LaBrie

El cantante mexicano-estadounidense Steven LaBrie, se unirá a David Miller, Sebastian Izambard y Urs Buhler, para regresar con el tour de conciertos el cual, ha cambiado de nombre, ya que pasó de ser “For Once in My Life” ahora se llamará , “Greatest hits tour”.

LaBrie es un actor y cantante de ópera de 33 años de edad, barítono de ascendencia mexico-americana que nació en Dallas, Texas. Es músico de la Ópera del Met y Director Artístico Asociado de Artes Vocales en la prestigiosa escuela Jilliard.

