¿Igualitas? Fans comparan a Lyn May y Madonna tras lucir irreconocible

La Reina del Pop Madonna está dando de qué hablar después de que se hiciera un radical cambio de look que ha dejado a sus fans inconformes, pues aseguran que debido a su edad ese estilo ya no le queda.

En medio de etas críticas los intenautas mexicanos la han comparado con otra famosa vedette quien se desfiguró la cara tras someterse a unas intervenciones cosméticas que le afectaron gravemente la cara, se trata de Lyn May.

Y es que, como te dijimos en La Verdad Noticias, Madonna, se declaró gay en un video para Tiktok y mostró su nuevo look con el pelo rosado que dio mucho de qué hablar.

Comparana a Madonna con Lyn May

Aunque a su edad Madonna sigue gozando de un cuerpo increíble y tonificado gracias al ejercicio, el baile y a una buena alimentación, el paso del tiempo en el rostro de la Reina del pop es inevitable, además de que ha querido reducir los estragos de la edad con muchos tratamientos estéticos por lo que algunos de sus fans opinan que ya se le pasó la mano.

En los 80's Madonna conquistó a la juventud por su actitud, música y belleza, pero ahora lo ha hecho de mala manera al publicar un video en el que ya no queda nada del ícono ochentero pues muchos creen que ya ni se parece a ella misma.

Algunos de sus fans han lamentado su estado físico y que no haya tenido límites para los procedimientos estéteicos por lo que la compraron con Lyn May, La tigresa del oriente y hasta con Marilyn Manson.

Ya no es la Madonna de antes", "La veo y no puedo creer sea Madonna", "Soy yo o se está pareciendo a Lyn May", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Te puede interesar: "Como chin...": Lucía Méndez harta de que le recuerden su pleito con Madonna

¿Qué le pasó a Lyn May en el rostro?

La famosa vedette se confió de una supuesta cosmetóloga cuando tenía 29 años

La comparación con Lyn May viene porque la vedette también se pasó de la raya con los procedimientos estéticos lo que provocó que se desfigurara su rostro lo que muchos de los fans de la artista han lamentado por muchos años.

Y es que la actriz reveló en una entrevista que todo sucedió cuando tenía 29 años de edad, y una mujer le ofreció ponerle pómulos y colágeno para embellecerla, Lyn May que no sabía cómo era el procedimiento terminó accediendo y le inyectaron aceite de cocina.

Su cuerpo empezó a rechazar lo que le habían puesto por lo que se le formaron pequeñas bolas en el rostro el problema era que cada vez que le quitaban una le dejaban una cicatriz.

