¡Igualitas! Érika Buenfil causa furor en Tiktok al imitar perfectamente a Anahí.

¡Como dos gotas de agua! Erika Buenfil ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores en TikTok gracias a una increíble imitación de Anahí, de la cual varias personas han asegurado que se trata de una indirecta en contra de Alejandra Ávalos, quien hace algunas semanas arremetió en contra de ella en las redes sociales.

No se puede negar que Erika Buenfil ha sabido conquistar a las nuevas generaciones con su inigualable carisma y sentido del humor, mismas cualidades que la han ayudado a convertirse en la reina indiscutible de TikTok, la nueva red social en donde ya supera los 7 millones de seguidores.

En esta ocasión la famosa actriz de telenovelas ha compartido un vídeo en dicha plataforma que ha llamado la atención de todos sus fanáticos debido a que realiza una perfecta imitación de la cantante Anahí, quien es conocida en el medio del espectáculo por su talentosa trayectoria dentro de la televisión mexicana y por haber formado parte del grupo RBD.

La actriz de 56 años de edad aparece en el vídeo, el cual puedes ver justo aquí, haciendo un lipsync de un discurso de Anahí donde menciona que ella es una persona agradable solo con las personas que le caen bien y que si no logran ver su amabilidad es porque no son del agrado de ella.

“Yo soy muy buena onda, a lo mejor contigo no porque me puedes caer gorda a veces, pero yo soy muy buena onda, osea si me caes gorda pues soy mala onda”, mencionó la actriz.