"Igual votó por AMLO": Eugenio Derbez se retracta por sus bajas ventas de "Hombre al Agua"

El comediante Eugenio Derbez lamentó la "intolerancia" de quienes pidieron boicotear el estreno de su película Hombre al Agua, luego de declarar que en las próximas elecciones "estamos votando por el menos peor".



"Yo no sé al día de hoy, lo diría abiertamente si tuviera un candidato. Al día de hoy no sé por quién votar. En una de esas igual termino votando por AMLO, o no, pero yo nada más dije que no estaba seguro porque me preguntaron si era la mejor opción para el cambio, y dije 'no estoy seguro'. Fue todo lo que dije. Entonces eso habla de la intolerancia que estamos teniendo como País", dijo este jueves en entrevista para un medio nacional.



Eugenio Derbez declaró hace un par de días que, aunque no tiene idea de por quién votar, vendrá a México en julio a emitir su sufragio.

Ante la pregunta de Ciro Gómez Leyva sobre cómo se ve México desde afuera, ya que vive en Estados Unidos, señaló: "Se ve muy difícil, no tengo idea por quién votar, estamos cansados de las mismas falsas promesas, me da miedo de que la opción no sea tan buena como pensamos, no se ve mucha esperanza, por eso dudo de mi voto. En el País estamos votando por el menos peor y eso no es bueno. Estoy con dudas, no estoy seguro de que López Obrador pueda ser la mejor opción pero, en general, la gente va a votar por el menos peor".

Eugenio Derbez se encuentra en México promocionando su más reciente película titulada "Hombre al agua", la cual se entrenará este jueves en las salas del País.

Al ser cuestionado sobre las críticas que ha recibido su más reciente película en Estados Unidos, el actor, director y productor dijo que no han sido malas.