Ignacio López Tarso se culpa de la muerte de su esposa

Las declaraciones del actor han dejado atónitos a todos los cibernautas.

Muy pocas personas saben que Ignacio López Tarso estuvo casado durante 50 años con Carmen Aranda, con quien procreó a un hijo de nombre Juan Ignacio Aranda y crió a otras dos hijas que ella tuvo en el pasado. Lamentablemente, ella falleció en el 2000 a causa de una enfisema pulmonar.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que él reveló los motivos por los cuales asegura sentirse culpable de la muerte de su esposa: “Yo fui culpable porque el enfisema pulmonar es por abuso de cigarro y yo la enseñé a fumar, de modo que yo me sentí culpable”.

El veterano actor formó una hermosa familia junto a Carmen Aranda.

Asimismo, el actor que está próximo a debutar en la bioserie de Gloria Trevi para Televisa recordó que dejó el cigarro para no afectar su carrera artística: “Los dos éramos fumadores empedernidos hasta que a mí me empezó a hacer daño en el teatro y ya no me alcanzaba para el aire, para decir las frases completas”.

Así fue su historia de amor con Clara Aranda

En una pasada entrevista que ofreció al programa ‘El minuto que cambió mi destino’, el veterano actor no dudó en recordar lo hermoso que fue su romance con Carmen Aranda, a quien recuerda por haber estado en cada momento de su hoy exitosa trayectoria artística.

“Fuimos marido y mujer desde 1950 y ella murió en el año 2000, vivimos 50 años juntos… Ella vio el inicio de mi carrera, vio como fui del TEA, como entré a Bellas Artes, vio todas mis obras, me vio progresar, estuvo conmigo toda la vida, toda mi carrera fue Clara conmigo. Fue un amor bonito” declaró Ignacio López Tarso.

¿Qué edad tiene Ignacio López Tarso?

El actor se dice muy ilusionado ante la idea de llegar a los 100 años.

Don Ignacio López Tarso, cuyo nombre real es Ignacio López López, nació el 15 de enero de 1925, por lo que ahora tiene 98 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, el veterano actor inició su carrera artística en 1940 y hoy en día es un ícono de la televisión, el teatro y el cine en México.

