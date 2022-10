Ignacio López Tarso lamenta que el cine y la televisión se hayan olvidado de él

Tras sus declaraciones, fans esperan que las televisoras y productoras de cine le ofrezcan trabajo.

Ignacio López Tarso ofreció una reciente entrevista al programa Ventaneando, en el cual habla sobre su participación en la puesta escena ‘Una vida en el teatro’. Sin embargo, aprovechó la ocasión para pedir trabajo, pues cree que el cine y la televisión “se han olvidado de él”.

Asegurando que goza de buena salud pese a su edad, el primer actor menciona que ha recurrido al teatro y a la creación de contenido que se distribuye vía streaming debido a la falta de oportunidades laborales, esto pese a que él es un talentoso ícono de la televisión.

“Yo puedo seguir trabajando, pero para cine y televisión se me ha negado. La televisión y el cine parece que me han olvidado”, mencionó Ignacio López Tarso, quien a principios de septiembre pasado preocupó a todos tras confirmar que se había contagiado de COVID-19.

Ignacio López Tarso no quiere dejar de trabajar

El primer actor está enfocado en el teatro ante la falta de trabajo en cine y televisión.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el talentoso actor revela sus deseos de seguir trabajando y la falta de oportunidades laborales dentro de la empresa Televisa y otras compañías. Previamente, él había comentado que la pandemia del COVID-19 lo afectó severamente debido al cierre de teatros en la CDMX.

“Los productores llaman cuando te necesitan. Si no me necesitan, ya han pasado muchos años de no hacer cine, de no hacer televisión. No me llaman, no me necesitan, no ha habido ningún llamado para televisión ni para cine, estoy esperando para abrir el teatro de nuevo”, mencionó Ignacio López Tarso.

Finalmente, el primer actor dejó en claro que no está viviendo una crisis económica pero que sus ingresos actuales no son suficientes: “A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor… No me estoy muriendo de hambre. Sí, tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida cobro una cantidad mensual pero no es suficiente esa cantidad para vivir, me hace falta el trabajo”

Te puede interesar: Ignacio López Tarso vuelve a la televisión en la nueva temporada de Vecinos

¿Cuántos años tiene Ignacio López Tarso?

Hoy en día, el actor es considerado un ícono de las telenovelas mexicana.

Nacido el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México, Ignacio López Tarso tiene actualmente 97 años de edad. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor inició su carrera en 1951 y hoy en día se ha convertido en un gran ícono del cine, la televisión y el teatro de México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales