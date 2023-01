Ignacio López Tarso celebra su cumpleaños número 98

El actor celebró un año más de vida en compañía de sus seres queridos.

Ignacio López Tarso cumplió 98 años de edad el pasado 15 de enero y lo celebró con un pequeño convivio al que asistieron sus seres queridos más allegados. En el festejo estuvo presente la cámara de TVNotas, a quien le reveló lo emocionado que esta por saber que solo le faltan dos años para presumir que ha vivido un siglo.

“Estoy muy contento a mis 98 años, faltan dos para cumplir el mínimo que quiero, 100 años, ahora estoy deseando llegar a los 100”, declaró la estrella de ‘Macario’.

El actor se dice muy feliz de celebrar un año más de vida.

Asimismo, el actor, quien hace poco participó en la serie de comedia ‘Vecinos’, reveló que se siente muy bien de salud: “Con la salud no se sabe nunca, yo estoy muy bien en este momento, me siento sano, fuerte, a gusto, pleno y yo no sé mañana y pasado mañana lo que pueda suceder, eso no lo podemos prever, pero yo estoy listo para lo que venga”.

Siempre estará agradecido con el público

El actor le mandó un caluroso mensaje al público que lo apoya desde hace años.

Por otro lado, el veterano actor aprovechó la ocasión para mandarle un caluroso mensaje al público que lo ha apoyado desde 1940, año en el que dio inicio su carrera artística dentro del teatro, cine y televisión. Finalmente, reiteró sus deseos de volver a convivir con sus fans.

“He tenido siempre el cariño del público desde que empecé y eso me llena de satisfacción, para el actor el aplauso es el mejor premio, la mejor recompensa que te puede dar el trabajo y a mí me lo han dado a manos llenas y lo agradezco muchísimo. Me urge volver a sentir esa cercanía del público”, declaró Ignacio López Tarso.

Te puede interesar: Ignacio López Tarso lamenta que el cine y la televisión se hayan olvidado de él

¿Qué ha sido de Ignacio López Tarso?

El veterano actor formará parte de la bioserie de Gloria Trevi para Televisa.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Ignacio López Tarso se ha unido al elenco de ‘Ellas Soy Yo’, la nueva bioserie de Gloria Trevi para Televisa-Univisión que se estrenará muy pronto. Al respecto, el actor asegura sentirse muy agradecido de haber sido contemplado para este proyecto y admite que admira a la cantante.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales