Ignacio López Tarso celebra a lo grande su cumpleaños número 96

Ignacio López Tarso dio a conocer en sus redes sociales que celebró a lo grande su cumpleaños número 96, ya que estuvo rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos, esto a pesar de la actual pandemia del coronavirus que se vive en México.

“Hoy acabo el día muy feliz y satisfecho. Desde la mañana atendiendo a los medios y recibiendo felicitaciones. Festejé mis 96 con mis hijos, nietos y bisnietos. Y recibo con mucha emoción y agradecimiento todos los mensajes de mis amigos y amigas”, escribió Ignacio López Tarso desde su cuenta de Facebook.

Ignacio López Tarso celebró su cumpleaños número 96.

“Ya sólo me faltan cuatro para llegar a los 100, y me urge volver a trabajar y poder abrazar a mi familia y amigos. ¡Muchas gracias a todos y todas! Ha sido un cumpleaños maravilloso”, fue el emotivo mensaje que acompañó la serie de fotografías con las que el actor presumió su festejo de cumpleaños.

Las fotografías muestran a los familiares de Ignacio López Tarso respetar las medidas sanitarias en todo momento, esto debido a que la Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo a causa del incremento de contagios de COVID-19 entre sus habitantes.

Familiares respetaron las medidas contra el COVID-19 para festejar el cumpleaños de Ignacio López Tarso.

Fans felicitan a familiares de Ignacio López Tarso

Ante dicho detalle, las felicitaciones por parte de los cibernautas no se hicieron esperar, pues ellos destacaron el hecho de que sus familiares no dejaron pasar por desapercibido el cumpleaños número 96 de Ignacio López Tarso y no pusieron en riesgo la salud del actor.

Ignacio López Tarso es un destacado actor del cine y la televisión mexicana.

“Es la foto que más me encanta, todos con cubrebocas para proteger al cumpleañero” y “Un excelente actor, muy inteligente, admirable. Lleno de vida, de luz. Mis respetos para usted” son solo algunos de los comentarios que recibió en redes sociales el admirado actor.

¿Cuál es tu película/telenovela favorita donde aparece Ignacio López Tarso? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

