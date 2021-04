El primer actor Ignacio López Tarso se sinceró y en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ reveló que él ha sido uno de los más afectados por la actual pandemia del coronavirus, pues se ha quedado sin poder trabajar en el teatro y tampoco ha recibido algún llamado para regresar al cine y la televisión.

Asimismo, Ignacio López Tarso expresó su deseo de que todo el mundo reciba la vacuna contra la COVID-19, pues esta es la única manera en la que se podrá reactivar la economía. Además, el primer actor aseguró que esta crisis provoca que México viva en el fracaso.

En su tiempo, Ignacio López Tarso fue considerado uno de los actores más destacados de Televisa.

Al ser cuestionado sobre un posible regreso al mundo del cine y la televisión, el actor Ignacio López Tarso señaló que los productores no le han llamado, por lo que su única esperanza es que los teatros reaperturen sus puertas: "No ha habido ningún llamado para televisión ni para cine. Estoy esperando para abrir el teatro San Jerónimo de nuevo"

De igual modo, el aclamado actor aseguró que la empresa Televisa ni ninguna otra televisora lo llaman, porque simplemente no lo necesitan: "Los productores llaman cuando te necesitan. Si no me necesitan, ya he pasado muchos años de no hacer cine, de no hacer televisión. No me llaman, no me necesitan".

Ignacio López Tarso recibe vacuna contra la COVID-19

Por otro lado, Ignacio López Tarso, quien recientemente celebró su cumpleaños número 96, contó cómo recibió la vacuna contra la COVID-19: "Mi nieta hizo todo esto (refiriéndose al proceso de vacunación domiciliaria) cuando fue a vacunarse con su mamá. Vinieron 4 enfermeras, un doctor, un asistente, 3 elementos de la Guardia Nacional.

Asimismo señaló que el personal médico se quedó con él por unos instantes para verificar que no tuviera alguna reacción. Por último, Ignacio López Tarso señaló que el trató que recibió fue muy amable: "Estuvieron esperando que hubiera una reacción, no hubo nada y estoy muy bien, no ha habido ninguna molestia. Fue todo muy fácil, muy amables".

Fotografías: Instagram