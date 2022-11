Ignacio López Tarso agradece por seguir vivo a sus 97 años

El actor sigue gozando de gran popularidad entre el público televidente.

Luego de tres años inactivo a causa de la pandemia del COVID-19, Ignacio López Tarso regresó a los escenarios a través de una obra de teatro inspirada en la película ‘Macario’ de 1960. Sin embargo, él dejó en claro a la prensa que lo esperaba a las afueras del teatro Ernesto Gómez Cruz que se siente muy vivo y que no piensa en la muerte.

“Estoy muy sano afortunadamente. Yo no quiero saber nada de la muerte todavía. Me faltan muchos años, según yo. Me falta vivir, todos los días que amanecer agradezco muchísimo estar vivo”, dijo el primer actor de Televisa.

El actor agradece a la vida por las oportunidades laborales en el teatro.

Al ser cuestionado sobre esta nueva obra de teatro, Ignacio López Tarso mencionó que el personaje de ‘Macario’ es pieza clave del éxito en su carrera: “Macario ha estado todos los días de mi vida en mi carrera, le he dado la vuelta al mundo con Macario bajo el brazo”.

Ignacio López Tarso lamenta la falta de trabajo en televisión

Por otro lado, el actor negó un pronto regreso a la televisión y el cine debido a que hay poco interés por parte de los productores en él y dejó en claro que él ya no necesita hacer llamados: “La televisión y el cine me han olvidado por completo… En llamado me conocen todos muy bien, no necesito hacer llamados, me pueden llamar y no me llaman”.

Finalmente, Ignacio López Tarso mencionó que seguirá trabajando en obras de teatro, las cuales se transmitirán vía streaming. De esta manera, él demuestra que es un actor que se adapta a los cambios y a las nuevas formas de entretenimiento.

¿Cuántos años tiene Ignacio López Tarso?

Pese a la ola de nuevos actores, Ignacio López Tarso sigue siendo recordado por el público televidente.

Ignacio López Tarso nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 97 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor inició su carrera en 1951 y hoy en día se ha convertido en un gran ícono del cine, la televisión y el teatro de México.

