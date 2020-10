Ignacio López Tarso ¿Grave de salud? depende de un tanque de oxigeno

El primer actor, Ignacio López Tarso se aferra a la vida como de lugar, y a sus 97 años de edad continúa trabajando, y lo hará hasta el último día que este en este planeta tierra, es por ello que sus fans y amigos en el mundo del espectáculo tratan de estar pendientes de él.

En ese sentido, el histrión reveló recientemente que está aferrado a un tanque de oxígeno, que le ayuda a mejorar su salud, pues en ocasiones tiene axfisia, y necesita de esta herramienta, por lo que trata de tenerlo cerca en todo momento.

Fue en una entrevista para el programa matutino de Tv Azteca, Venga la Alegría, que este actor reveló que tendrá esta herramienta de oxígeno por un buen rato, pues le es de mucho provecho para mejorar su respiración.

"A veces me asfixia, necesito el apoyo, la ayuda de un poco de oxígeno, hoy amanecí un poco falto de aire, y me hace mucho provecho, lo voy a tener un buen rato", reveló.

El primer actor, reconocido por proyectos como “Macario”, “La Noria”, “Il Postino” entre otros, dijo que también ha tenido problemas en el estómago, pues a su edad es común este tipo de achaques.

Eso sí, él se aferra a la vida, y revela no tenerle miedo a la muerte, pues sabe que va a llegar en algún momento, quizá no muy lejano, pero espera que se tarde, por lo pronto seguirá haciendo funciones en streaming.

"No le tengo miedo, sé que va a llegar; no ha llegado, qué bueno, ojalá se tarde todavía, que me deje vivir porque yo vivo feliz a pesar de que tengo muchas restricciones por la edad, mi estómago está delicado", dijo.