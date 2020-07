Iggy Azalea responde a quienes aseguran que su bebé se llama “Gilbert"/Foto: XXL Mag

Hace más de un mes que Iggy Azalea les dijo a sus fanáticos que había dado a luz a un bebé. Pero recientemente, la rapera negó los rumores que circulaban de que había nombrando a su hijo 'Gilbert'. Esto sucedió después de que un fan comentó en una publicación de Iggy y preguntó qué la hizo elegir ese nombre.

Como Iggy Azalea no ha revelado el nombre de su bebé, las teorías de los fanáticos han estado creando noticias falsas. La estrella de Ignorant Art respondió a un comentario de un fan sobre su foto. Ella dijo: “Estoy de acuerdo con todos ustedes bromeando, pero que se sepa que no le puse ese nombre a mi hijo. Lmao". Poco después, el fan borró el comentario de su foto.

Según un portal de entretenimiento internacional, toda la teoría de los fanáticos comenzó la semana pasada después de que una cuenta de fanáticos de Instagram con el nombre de usuario @cartiuniverse subió una foto falsa de Iggy con un bebé, que comparte con su novio Playboi Carti.

El título de la publicación decía: "Iggy Azalea se vio por primera vez con ella y el hijo recién nacido de Playboi Carti, Gilbert Carter". La publicación ha sido retirada por el administrador.

Iggy Azalea ahora es mamá

Hace un mes, Iggy Azalea tomó su Instagram y reveló a sus fanáticos sobre el bebé. La cantante aún no ha publicado ninguna foto de su hijo. Incluso mientras hacía el gran anuncio, Iggy Azalea compartió una nota escrita en sus historias de Instagram.

Ella escribió: “Tengo un hijo. Seguí esperando el momento adecuado para decir algo, pero parece que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansiosa por compartir las noticias así de gigantes con el mundo. Quiero mantener su vida privada, pero quería dejar en claro que no es un secreto y lo amo más allá de las palabras".

Según los informes, las noticias de Iggy Azalea y Playboi Carti dando la bienvenida a un bebé aparecieron cuando DJ Akademiks acudió a sus redes sociales y felicitó a la pareja.

El 30 de abril, el artista compartió una foto de Iggy Azalea y Playboi Carti y declaró que dieron la bienvenida a su hijo el pasado fin de semana.

Iggy ha tenido un noviazgo con su colega Playboi Carti desde 2018. Aunque ninguno ha hecho declaraciones sobre su bebé ni han dicho si planean casarse en algún momento/Foto: E! Online

En su leyenda, también escribió que habló con algunas personas que le dijeron que la pareja dio la bienvenida a su primer hijo y que la noticia es cierta.