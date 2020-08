Iggy Azalea presume ARDIENTE cuerpazo post-embarazo en vestido de 500 pesos

Iggy Azalea es una de las reinas de Instagram a poco tiempo de dar a luz, pues, este 9 de agosto, la rapera de 30 años compartió una foto de sí misma con un vestido teñido anudado con un remolino de colores naranja fuego, verde y amarillo.

El vestido “Good As Always Tie Dye” de Fashion Nova, se vende a 19,99 dólares, es decir, 447.57 pesos, lo que probó a los fans de Iggy Azalea que uno puede lucir un cuerpo ardiente con poco presupuesto.

La rapera de "Kream" subtituló la sexy selfie con un simple emoji naranja, y sus fanáticos compensaron con creces la falta de palabras de Iggy Azalea con comentarios como "ugh perfecta" y "USTED SIEMPRE PARECE TAN BUENA REINA".

Iggy Azalea recupera curvilínea figura tras embarazo

¡Iggy Azalea es una reina del posparto! La belleza australiana confirmó que dio la bienvenida a un bebé en junio, aunque no reveló cuándo exactamente dio a luz (o el padre del niño, aunque los fanáticos han asumido que es el novio de Iggy, Playboi Carti, de 23 años).

En cambio, Iggy Azalea simplemente escribió en su historia de Instagram: “Seguí esperando el momento adecuado para decir algo, pero siento que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansiosa por compartir noticias como esta con el mundo. Quiero que su vida sea privada, pero quería dejar en claro que no es un secreto y lo amo más allá de las palabras".

Iggy Azalea anunció al mundo el nacimiento de su primer hijo

El 14 de julio, Iggy Azalea reveló el nombre de su bebé, Onyx, y el audio de su preciosa voz. Por lo demás, ha sido bastante reservada sobre su nueva vida como madre y hemos aprendido por qué mantuvo su embarazo tan secreto como el de Kylie Jenner.

“Iggy vio cómo Kylie podía ocultar totalmente su embarazo y eso le dio la inspiración para intentar hacerlo también. Ella pensó que si Kylie podía lograrlo, ella también podría hacerlo”, dijo una fuente a HollywoodLife.

“Lo loco es que en realidad no se quedó escondida de la forma en que lo hizo Kylie, al menos no en el mismo extremo. Pero ella era capaz de despistar a la gente vistiendo ropa holgada cada vez que iba a cualquier parte”, agregó la fuente.

Sin embargo, Iggy Azalea no posa con ropa holgada para sus selfies de Instagram ahora que está fuera de la sala de partos. Ella lució el bikini naranja más caliente para una foto de Instagram y también mostró su cintura delgada con un top corto de malla con estampado de dragón para un video de Boomerang. ¿Qué te parecen sus looks post- parto?.