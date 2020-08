Iggy Azalea da primer paseo con su hijo Onyx Carter en extravagante atuendo

Iggy Azalea de 30 años, fue vista por primera vez con su hijo Onyx Carter. La estrella nacida en Australia estaba en modo glamour completo cuando dejó una sesión de fotos en Los Ángeles el pasado jueves 13 de agosto.

La rapera, cuyo nombre de soltera es Amethyst Amelia Kelly, Iggy Azalea empujaba un cochecito con el logo de Fendi de un valor de $ 2,190 dólares mientras se dirigía su vehículo.

Iggy Azalea es vista con carriola Fendi de más de 2 mil dólares

El carrito de lujo presenta el icónico logotipo de la marca diseñado por Karl Lagerfeld, y también ha sido un recurso muy usado por la magnate de los cosméticos, la mamá Kylie Jenner.

El extravagante look de Iggy Azalea

Iggy Azalea sorprendió al mundo mientras lucía un conjunto de inspiración victoriana que consistía en un corpiño azul celeste con detalles de cordones y una falda de tul rosa asimétrica que terminaba en sus tobillos.

Añadió unas medias de color nude estampadas y sandalias de punta abierta, también luciendo un cuello de tortuga beige de malla que lucía la palabra "Amante" alrededor del cuello y varios otros diseños gráficos.

Para completar el look, mantuvo sus mechones rubios hacia atrás en una elegante cola de caballo y agregó un espectacular pendiente plateado.

Primera fotografía de la extravagante, Iggy Azalea con su hijo

Se podía ver a un miembro del personal ayudando a la rapera New Classic y a su hijo a subir a un gran SUV negro, presumiblemente para regresar a casa. En otras fotos, Iggy Azalea posó para un fotógrafo que llevaba una máscara al aire libre, revelando un detalle de cadena en su atuendo y una seductora espalda con cordones.

La rapera da bienvenida a su primer hijo

Después de semanas de especulaciones, Iggy Azalea confirmó que había dado la bienvenida a un hijo, presumiblemente con su novio Playboi Carti de 23 años, pero hasta ahora no ha confirmado la paternidad del pequeño.

"Tengo un hijo. Seguí esperando el momento adecuado para decir algo, pero siento que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansioso por compartir las noticias de ese gigante con el mundo ... Quiero mantener su vida en privado, pero quería hacerlo. deje en claro que no es un secreto y que lo amo más allá de las palabras”.

El 14 de julio, la rapera "Fancy" reveló que había llamado a su hijo, Onyx. "Bebé, ¿vas a decirme algo?" dijo en un clip de audio, donde también pudo escuchar sus arrullos.

La joven de 30 años se recuperó en poco tiempo desde que tuvo su primer hijo, publicando una gran cantidad de fotos sexys en bikini en las últimas semanas.

