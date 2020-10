Iggy Azalea comparte primeras fotos de su BEBÉ tras ruptura con Playboi Carti

Iggy Azalea finalmente le está mostrando al mundo las primeras imágenes de su bebé. La rapera australiana de 30 años usó Instagram el sábado 24 de octubre para compartir fotos de su hijo de 4 meses, Onyx, a quien comparte con la estrella del hip-hop Playboi Carti.

En el par de fotos, Azalea muestra con orgullo a su hombrecito mientras usa un vestido negro ajustado. Ella subtituló las dulces imágenes simplemente con un emoji de un ángel bebé.

La rapera Iggy Azalea se ha separado de Playboi Carti

Iggy Azalea confirmó su ruptura amorosa

Iggy Azalea también insinuó durante el fin de semana que se separó de su novio Playboi Carti y que esta criando a su hijo sola.

"Perdiste un 1 real", escribió en sus Historias de Instagram el viernes, informa People. "La gente da por sentada la lealtad y por eso prefiero estar sola".

"Lo que quise decir anoche es que estoy criando a mi hijo sola y no tengo una relación" agregó la cantante.

A principios de junio, en medio de los rumores de que la rapera había dado a luz a su primer hijo, fue la misma Azalea quien confirmó que dio la bienvenida a un bebé.

"Tengo un hijo", escribió en un mensaje a los fans en Instagram. "Seguí esperando el momento adecuado para decir algo, pero si siento que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansiosa por compartir noticias de ese gigante con el mundo".

Azalea anunció recientemente el título de su próximo tercer álbum, End of an Era, cuyo lanzamiento está programado para finales de este año. Se informó a La Verdad Noticias que el set contará con "Dance Like Nobody's Watching", su reciente colaboración con Tinashe. El próximo proyecto sigue a su EP de 2019, Wicked Lips.