Idris Elba podría reemplazar a Will Smith como "Deadshot"

Hace unos días se dio la noticias de que el famoso actor Will Smith no regresaría a su papel como “Deadshot” en la nueva entrega de Suicide Squad a cargo del ex director de “Guardians of the galaxy” James Gunn, pues su agenda y proyectos actuales no le permitirían participar, por lo que el personaje quedo en espera, pues no se sabía el futuro de este, pues se decía que sería reemplazado por otro villano, o en su caso, otro actor tomaría su lugar.

Ahora, al parecer, ya se ha encontrado al reemplazo de Will Smith para “Deadshot”

¿Quién es el actor?

Idris Elba

Se trata nada más y nada menos que del famoso actor Idris Elba, quien ya está familiarizado con los superhéroes, pues formó parte del universo de Marvel, donde interpretaba al protector del “Bifrost” Heimdall, quien fue una de las primeras víctimas de Thanos en “Avengers: Infinity War”.

Ahora parece ser que el famoso interprete se encuentra en pláticas para ocupar el manto del villano Deadshot en esta nueva entrega de DC Comics, pues según se dice fue la decisión del mismo director de la cinta James Gunn, pues al parecer quiere reivindicar al actor, ya que Idris Elba incluso dijo en una ocasión que “las películas de Marvel son una tortura”

Idris Elba podría ser Deadshot

Por el momento Idris Elba no ha confirmado ni negado esta declaración, pues no ha habido un informe oficial acerca del hecho pues el actor actualmente se encuentra promocionando su última cinta “Hobbs &Shaw” donde será el antagonista de Dwayne “The rock” Johnson (Hobbs) y Jason Statham (Shaw).