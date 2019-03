Íconos del rock que nacieron un 2 de marzo

Cinco figuras del rock mundial nacieron un 2 de marzo, uno fue un precursor de un nuevo estilo; otra fue una mujer talentosa que tocaba la batería, cantaba y componía sus propios temas; uno más fue una figura de la escena del heavy metal glam que reinó principalmente en la década de los 80s; otro trascendió al formar parte de una de las agrupaciones más emblemáticas de Australia y el restante sigue activo deleitando a audiencias de diferentes parte del planeta.

En 1942 llegó al mundo Lewis Allen Reed, mejor conocido como Lou Reed, cantante, poeta, fotógrafo, músico y compositor estadounidense quien es considerado el “padre del rock alternativo”. Cofundador en 1964 y líder de la banda The Velvet Underground hasta 1970, cuando se separa; crea temas como "Walk on the wild side" o "Sweet Jane". En solitario presenta 22 discos como “Transformer”, “Berlin” y en 2011 “Lulu”, junto el grupo Metallica y con temas como “Junior Dad” que dura 19 minutos. Murió el 27 de octubre de 2013 a causa de un cáncer de hígado. Fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll.

En 1950 la cigüeña que traía a la cantante Karen Carpenter la dejó en los Estados Unidos. La también baterista y compositora formó junto a su hermano Richard el dueto Carpenters, grabando 10 exitosos álbumes de estudio que vendieron más de cien millones de álbumes en el mundo. Su primer Elepe lo grabaron en 1969, con temas como “They long to be close to you” o “Sing a song”; ganan ocho Discos de Oro, cinco de Platino y 10 sencillos de Oro en América. Muere el 4 de febrero de 1983 por anorexia nerviosa crónica.

En 1956 nació en la tierra de los canguros el músico Mark Evans, quien en 1975 se unió como bajista al grupo de hard rock AC/DC, interviniendo en los discos "High voltage", "Dirty deeds done dirt cheap" y "Let there be rock"; se separa tres años después. Luego participa en Finch, Contraband y desde 2017 con Rose Tattoo, banda en la que aún toca. En 2011 publicó su autobiografía “Dirty Deeds: My life inside/outside AC/DC”.

En 1962 llegó este plano el cantante, músico y compositor Jon Bon Jovi, eligiendo para nacer Nueva Jersey, en los Estados Unidos. El líder de la banda Bon Jovi logra con ella gran trascendencia musical a nivel internacional grabando 12 álbumes de estudio. Además como actor participó en 14 películas y algunas series de televisión. En 2009 ingresó al Salón de la Fama de los Compositores. En 2006 crea la Jon Bon Jovi Soul Foundation de apoyo a personas de escasos recursos económicos y para edificación de viviendas baratas.

En 1977 llegó al mundo el cantante, compositor, productor y guitarrista británico Christopher Anthony John Martin, conocido como Chris Martin. Fundador y líder del grupo Coldplay que graba siete álbumes, entre ellos “Viva la vida or Dead an All his Friends”. Conocido por su activismo en campañas en favor del comercio justo, así como en contra de la pobreza y el hambre en el mundo.

Ricardo D. Pat