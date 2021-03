El hip-hop comenzó como un movimiento musical de los barrios populares de Nueva York, que tenían como objetivo impulsar a las comunidades de jóvenes dedicados al vandalismo, a utilizar su tiempo en actividades donde pudieran echar a andar su creatividad, y así se alejaran de la auto destrucción y de causar daño al prójimo.

Hoy es una tendencia musical con gran influencia y sus mejores exponentes son considerados como verdaderas estrellas. Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac, Eminem, The Notorious B.I.G. entre otros son catalogados como los reyes de este gremio musical que cada vez tiene más personas en sus filas.

Varios de estos iconos antes de ser estrellas de la música, tuvieron algunos problemas con la justicia por diferentes delitos. También llegaron a confesar años más tarde que en su juventud vendieron estupefacientes como en el caso de B.I.G, quien se dedicó por mucho tiempo a vender droga en Nueva York.

Snoop Dogg

Snoop Dogg - Iconos del hip-hop de los 90's

Calvin Cordozar Broadus nació el 20 de octubre de 1971 en Long Beach, California, fue previamente etiquetado como "Snoopy" por su madre y en la actualidad tomó el nombre artístico de Snoop Doggy Dogg, que luego cambió a Snoop Dogg cuando comenzó a grabar.

Es conocido en la década de 2000 como músico o actor de rap, muchas personas creen que es una de las verdaderas leyendas del rap. Durante su juventud, después de graduarse de la escuela secundaria, Snoop Dogg estuvo frecuentemente en problemas con las drogas y la ley, entrando y saliendo de la cárcel durante casi tres años.

Liberado de la cárcel, se embarcó en hacer cintas de rap caseras con su amigo Warren G, que era hermanastro del Dr. Dre de N.W.A. Después de todo, Dr. Dre le pidió colaboraciones, primero en el tema principal de la película "Deep Cover" y luego en el álbum debut en solitario de Dr. Dre "The Chronic".

En agosto de 1993, Snoop Dogg grabó su propio álbum debut "Doggystyle" con Dre, durante el cual fue arrestado por matar a tiros a un miembro de una banda rival llamado Phillip Woldermarian, quien luego reveló que tenía una obsesión secreta con él.

Snoop Dogg se defendió a sí mismo como no culpable porque supuestamente conducía el automóvil mientras su guardaespaldas McKinley Lee realizaba los disparos fatales por motivos de autodefensa, aún no había permanecido enredado en las batallas legales en torno al caso durante tres años.

Poco después, en noviembre de 1993, se lanzó el álbum "Doggystyle" bajo Death Row Records. Se convirtió con éxito en el primer álbum debut en entrar en las listas de éxitos en el número uno, ayudando a impulsar el ascenso del rap "G Funk" de la costa oeste.

Dr. Dre

Dr. Dree - Iconos del hip-hop de los 90's

Fanático de la música desde el principio, Dr. Dre comenzó a trabajar como DJ en su adolescencia. Su primer gran éxito llegó con el grupo de rap N.W.A. y luego cofundó Death Row Records en 1991. En 1992, su primer álbum en solitario, The Chronic, se convirtió en un gran éxito.

Dre fundó Aftermath Entertainment en 1996 y firmó con Eminem y 50 Cent con su sello. Finalmente, cofundó la compañía Beats Electronics con Jimmy Iovine, y ganó millones con su venta de 2014 a Apple.

Su nombre de nacimiento es Andre Romelle Young, Dr. Dre de 56 años de edad proviene de una formación musical. Sus dos padres eran cantantes. Su madre, Verna, abandonó su grupo Four Aces poco antes de que naciera Dre. Su segundo nombre proviene de una de las bandas a las que pertenecía su padre Theodore, los Romell.

Después de que sus padres se separaron, Dre vivió con su madre, quien se volvió a casar varias veces. Se mudaron con frecuencia, y en un momento vivieron en el proyecto de viviendas Wilmington Arms en el área de Compton.

Tupac Shakur

Tupac - Iconos del hip-hop de los 90's

Nacido en la ciudad de Nueva York, Tupac Amaru Shakur, también conocido por sus nombres artísticos 2Pac y Makaveli, fue un rapero y actor estadounidense. Shakur vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos.

Sus álbumes de doble disco All Eyez on Me (1996) y sus Greatest Hits (1998) se encuentran entre los álbumes más vendidos en los Estados Unidos.

Tupac está constantemente clasificado como uno de los raperos más grandes e influyentes de todos los tiempos, y ha sido incluido como uno de los mejores artistas de cualquier género por muchas publicaciones, incluida Rolling Stone, que lo clasificó en el puesto 86 en su lista de The 100 artistas más grandes de todos los tiempos.

El 7 de abril de 2017, Tupac Shakur fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en su primer año de elegibilidad. Shakur comenzó su carrera como roadie, bailarín de respaldo y MC del grupo de hip hop alternativo Digital Underground, y finalmente se ramificó como solista.

La mayoría de los temas de las canciones de Shakur giraban en torno a la violencia y las dificultades en el interior de las ciudades, el racismo y otros problemas sociales.

Eminem

Iconos del hip-hop de los 90's - Eminem

El famoso rapero Eminem de 48 de edad nació como Marshall Bruce Mathers III el 17 de octubre de 1972 en Saint Joseph, Missouri, EE. UU. Es hijo de una madre de quince años en el momento de su nacimiento y un padre que se fue seis meses después y nunca regresó. Pasó la mayor parte de su infancia yendo y viniendo entre Saint Joseph y los suburbios de Michigan, y finalmente se instaló en el lado este de Detroit cuando tenía 12 años.

Marshall, que había estudiado anteriormente en Lincoln High School en Warren de 1986 a 1989, a menudo cambiaba de escuela cada dos o tres meses. Le hacía difícil hacer amigos y mantenerse alejado de los problemas. Fallando en el noveno grado tres veces hasta que finalmente abandonó, dijo que no era estúpido. Concretó que no le interesaba la escuela porque todo lo que quería hacer era rapear.

Marshall comenzó a rapear a la temprana edad de 4 años y comenzó a perseguir seriamente su carrera a la edad de 14. Ese fue el momento en que comenzó a cantar rap en el sótano de la casa de su amigo de la escuela secundaria. A los 17 años, finalmente se hizo un nombre, Eminem, que fue tomado de sus iniciales M (arshall) M (athers).

La comunidad del hip-hop, acostumbrada al rapero negro, rechazó al Eminem blanco, quien al final encontró la forma más fácil de conquistar la sociedad hip-hop clandestina al convertirse en un rapero de batalla actuando en varios clubes y forzándose a sí mismo en programas de radio.

The Notorious B.I.G.

The Notorious B.I.G.- Iconos del hip-hop de los 90's

Christopher Wallace, también conocido como Biggie Smalls y Notorious B.I.G., vivió una vida corta. Tenía 24 años cuando fue asesinado a tiros en 1997 en Los Ángeles, un asesinato que nunca se ha resuelto. Smalls era de Nueva York y había reinventado casi sin ayuda el hip hop de la costa este, superado a principios de la década de 1990 por el sonido "g-funk" de la costa oeste de Dr. Dre y Death Row Records.

Con su barítono claro y poderoso, su fluidez sin esfuerzo en el micrófono y su voluntad de abordar la vulnerabilidad, así como la dureza, del estilo de vida de los buscavidas, Smalls volvió a centrar la atención en Nueva York y su casa discográfica, Bad Boy Records. Se definía a sí mismo como un gángster y, aunque no era un ángel, en realidad era más un actor que un criminal endurecido.

En este sentido, era similar a Tupac Shakur, su antiguo amigo que se convirtió en un rival acérrimo, una competencia que se salió de control de manera espantosa y no dejó a ninguno de los dos con vida para contar la historia.

Christopher George Latore Wallace nació el 21 de mayo de 1972 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres procedían de la isla caribeña de Jamaica: su madre, Voletta, enseñaba preescolar; su padre, Selwyn, era un soldador y un político local de Jamaica.

Selwyn dejó a la familia cuando Biggie tenía dos años, pero Voletta tuvo dos trabajos para enviar a su hijo a una escuela privada: la escuela secundaria Católica Romana Bishop Loughlin Memorial; Entre los alumnos se encuentran Rudy Giuliani y el ex director ejecutivo de Primark, Arthur Ryan.

