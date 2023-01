Ibai Llanos recomienda no salir con los mexicanos, asegura que son muy borrachos

De borrachos no bajó a los mexicanos, el streamer de 27 años de edad, Ibai Llanos, pues aseguró que no son un buen partido para las chicas, en ese sentido, aconsejó a sus más de 12 millones de seguidores en Twitter no salir con mexicanos porque son muy borrachos.

Y es que como es sabido, los mexicanos, el chile y el alcohol, somos uno mismos, por lo que da igual que cantidad se ingiera, al parecer somos inmunes al efecto de estas sustancias.

Por lo que Llanos, no tuvo reparo en declarar, que en caso de aventurarse a salir de fiesta con mexicanos, recomienda hacerlo únicamente una vez al año debido a lo borrachos que son, motivo por el cual también argumentó que no podrían llegar a ser un buen partido.

Recomendaciones de Ibai

Afirma que la forma de tomar de un mexicano, es increible

Tras una resaca severa, el influencer procedió a utilizar sus redes sociales, para contar como es salir de fiesta con un mexicano, por lo que señaló que mientras ellos apenas soportan pequeñas cantidades, otros ya llevan más que él.

“Mientras tú llevas dos chupitos de tequila y sientes que te vas a morir, ellos se han tomado treinta y cinco”, escribió en Twitter. Pero eso no es todo, sino que según por su tuit con más de 200 mil corazones, Ibai Llanos tuvo que seguir tomando porque sus amigos mexicanos le decían “dale wey, esto no es nada”.

Reacciones en la red

Ibai recomendó no salir con mexicanos

Por su puesto que al mencionar este don que tienen los mexas, obvio sus seguidores no se quedaron callados y decidieron reaccionar con divertidos comentarios: “No todos somos iguales, algunos disfrutamos de beber tequila y no sólo nos emborrachamos sin sentido”.

“Un amigo mexicano se fue de fiesta con nosotros y llegó 3 días después a su casa preguntándole a señoras cómo volver. Era su primer fin de semana en Madrid”.

