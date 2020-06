Ian Holm, estrella de “El Señor de los Anillos” muere a los 88 años/Foto: Trend Liff

La estrella de Lord Of The Rings (El Señor de los Anillos), Ian Holm, murió hoy a la edad de 88 años en Londres, por problemas relacionados con la enfermedad de Parkinson. Fue mejor conocido por su trabajo como Bilbo Baggins en la saga LOTR.

"Es con gran tristeza que el actor Sir Ian Holm CBE falleció esta mañana a la edad de 88 años", dijo su agente en un comunicado.

El actor Holm, recibió el nombramiento de "Sir" en el año de 1998 por parte de la Reina Isabel II, quien le otorgó dicho título por ser una persona con grandes conocimientos de la Literatura Inglesa y el Teatro; además, también fue comendador de la Orden del Imperio Británico en 1990/Foto: Internewscast

"Murió pacíficamente en el hospital, con su familia y su cuidador. Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente". Ian deja a su esposa artista, Sophie de Stempel.

El actor entrenado en Rada habló previamente sobre su batalla contra el cáncer de próstata después de ser diagnosticado en 2001 cuando tenía 70 años.

"Todo es extraño porque todavía siento que soy inmortal", dijo Sir Ian en ese momento. "No puedo creer que haya tenido algo realmente malo conmigo”.

"No me sometí a quimioterapia y mi cabello no se cayó, pero en realidad no sabrán si estoy curado por otros dos años. Para entonces estaré muerto de vejez", dijo a The Evening.

La trayectoria de Ian Holm

En su carrera de décadas, Holm fue galardonado en múltiples ocasiones por su trabajo, incluido el Tony al Mejor Actor Destacado de 1967 por su actuación como Lenny en Homecoming y un Premio Laurence Olivier al Mejor Actor en 1998 por el papel principal de King Lear.

También ganó un BAFTA en 1981 por su papel del entrenador de atletismo Sam Mussabini en Chariot's of Fire, que también le valió una nominación al Oscar.

Hoy nos ha dejado Ian Holm, que nos acompañó por las estrellas en 'El quinto elemento' y 'Alien', por la Tierra Media en 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit', por los oscuros callejones de Londres en 'Desde el infierno' y multitud de películas más. Gracias por tantos momentos! pic.twitter.com/0sAejCcZZ5 — Becario en Hoth (@becarioenhoth) June 19, 2020

La estrella nacida en Essex luego interpretó a Bilbo Baggins en la trilogía de El señor de los anillos y revivió el papel para las películas posteriores de Hobbit.

Nos ha dejado a los 88 años el queridísimo actor británico #IanHolm

Entrenador Mussabini en #CarrosDeFuego o el robot Ash en #Alien el Octavo Pasajero entre un sinfín de trabajos.



DEP pic.twitter.com/X43HaHIwzo — apetececine (@apetececine) June 19, 2020

Sus otros papeles bien conocidos incluyen Ash en Alien y el Padre Vito Cornelius en The Fifth Element.