IT 2 será más terrorífica que la primera, el director lo apostó

Una de las películas más terroríficas, promete serlo aún más en su segunda parte; se trata de It, pues aunque la película tuvo estreno el paso septiembre de 2017, recientemente acaba de empezar su rodaje, el director del filme Andy Muschietti ha reunido el suficiente material para sorprender a los asistentes a la Comic-Con 2018 que se celebra esta semana en San Diego (EE.UU).

Trailer de It primera parte:

"Llevad vuestros pañales de adulto", ha alertado Andy Muschietti a los fans durante el evento ScareDiego de Warner Bros en esta Comic-Con. Según recoge Total Film, el también director de Mamá ha garantizado que la continuación, de nuevo basada en la obra de Stephen King, "intensificará los elementos de terror". James McAvoy (Bill Denbrough), Jessica Chastain (Beverly Marsh), Jay Ryan (Ben Hanscom), Bill Hader (Richie Tozier), James Ransone (Eddie Kaspbrak), Isaiah Mustafa (Mike Hanlon) y Andy Bean (Stanley Uris) serán los nuevos integrantes del Club de los Perdedores.

Aunque It 2 promete ser mucho mejor y más terrorífica que la primera parte, ésta tendrá fecha de estreno el 6 de septiembre del próximo año. La compañía productora de Cine Warner todavía no ha difundido el metraje, pero sabemos que el vídeo mostrado en la convención ha girado en torno al regreso del Club de los Perdedores a Derry (Maine) 27 años después. El filme, de nuevo con Bill Skarsgård como el diabólico payaso Pennywise. Muchos de los fans de It esperan con ansias aunque sea el primer trailer, teniendo esto; garantizarían grandes ventas en las salas de cine; tal y como lo lograron el año pasado.

En declaraciones a Collider, Bill Skarsgård ha explicado cómo cambiará su interpretación con respecto a la original. "La primera vez que lo hice, nadie sabía qué haría con ello, así que se redujo a toda esta expectativa. No sabía si funcionaría, o si a la gente le gustaría", ha comentado. "Pensé: "Voy a distanciarme de la interpretación de Tim Curry, y después inventarme algo extraño".

"Trabajé muy de cerca con Andy, el director. Esta vez, dado que la película se ha convertido en todo un fenómeno, es como si estuviera versionándome a mí mismo". Hasta que podamos ver un 'teaser', recuerda el tráiler de la primera It.