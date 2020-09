¡IRRESISTIBLE! Fernando Colunga luce CUERPAZO de hombre maduro

Fernando Colunga aún sigue siendo uno de los galanes de las televisoras, pues aunque han pasado los años de cuando era uno de los más cotizados hombres de la televisión mexicana, por eso ahora parece que pasó de ser un musculoso adolescente a un irresistible hombre maduro.

Fue a principios del año 2020, que Fernando Colunga reapareció ante las cámaras al formar parte del festival de cine en Dominicana, en donde se supo que tras 30 años de trabajo en Televisa, el guapísimo actor firmó contrato con la cadena Telemundo para realizar nuevos proyectos.

Ahora a sus 54 años de edad, Colunga sigue conservando esa radiante figura, misma que lo ha llevado a interpretar papeles protagónicos en distintas telenovelas durante varias décadas y por el que ha conquistado a miles de fans en las redes sociales.

Hay que destacar que últimamente Fernando Colunga, se ha mostrado disponible para dar diversas entrevistas en distintos medios de comunicación, dio una entrevista para el programa Un nuevo día respecto de su vida personal, un tema que solía mantener reservado.

¿Por qué Fernando Colunga no ha tenido hijos?

En el programa un nuevo día en donde el actor mexicano reveló la razón por la cual no se ha casado ni tenido hijos. Comentando además, cuáles son las principales características que busca en una mujer, así lo detalló:

Todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel? También sé y he dicho que tengo un carácter complicado porque traigo toda una locura en la cabeza. ¿A poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos?

En cuanto al tema de la paternidad, Fernando Colunga reconoció que la vida no le ha dado lo que él planeaba, pero que ser padre aún sigue en sus planes, aunque tenga actualmente 54 años de edad.

Cabe destacar que el actor Fernando Colunga también dio la sorprendente noticia de que pronto lo veremos de nuevo tras las cámaras a través de Telemundo, pues se presume que el primer trabajo de Colunga en esta televisora será en una superserie sobre Jesús Malverde, un bandido mexicano que hoy es considerado como un santo en algunos estados de México.

¿Te gustaría ver a Fernando Colunga de nuevo en la TV? ¿Crees que Fernando Colunga tiene un buen cuerpo ahora de hombre maduro?