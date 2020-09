¡INFIEL! Belinda fue captada ACARAMELADA con un guapo actor de Televisa

Belinda nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pues desde que anunció su relación con el cantante Christian Nodal, las cámaras no dejan de seguirla a todos lados y ahora la han captado junto a un guapo actor de Tv Azteca.

Resulta que el famoso actor de Televisa, Sergio Basáñez, mediante su cuenta de Instagram sin duda alguna ha exhibido la infidelidad de Belinda a Christian Nodal y muchos de los internautas se preguntan si acaso era verdad que todo era por rating para La Voz.

¿Infidelidad de Belinda?

A raíz de algunas imágenes, ahora todo parece indicar que la interprete de Luz sin gravedad, tiene a alguien más que a Christian Nodal, pues Sergio Basáñez, famoso actor de Televisa, ha exhibido sin pena alguna la infidelidad de la intérprete de orígenes españoles.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el famoso actor Sergio Basáñez mediante su cuenta de Instagram compartió una foto en la aparece muy abrazado a la cantante y actriz, Belinda, señalando que el pasado 7 de septiembre fue su aniversario, lo que dejó atónitos a sus millones de seguidores.

En las redes so se hicieron esperar los comentarios como: ¿Y Nodal?, Muchas felicidades, que bella pareja, ¿Qué está pasando aquí?, Me encantan juntos, Sí hacen una muy hermosa pareja eh, Bellos, bellos, entre muchos otros.

Tal parece que Sergio Basáñez aprovechó con humor los ataques ante el festejo de aniversario de Belinda y Nodal, pues este se refería a los momentos que compartieron en la obra de teatro Hoy No Me Puedo Levantar, donde no fueron pareja estelar, pero nació una sólida amistad entre ambos que hasta hoy prevalece.

Hay que dejar en claro que entre el apuesto actor y la famosa interprete de Amor a Primera Vista no podría haber ningún tipo de romance ya que él es abiertamente homosexual y en varias ocasiones ha relatado situaciones de su vida amorosa que han sorprendo al público.

¿Crees que Christian Nodal cela a Belinda?