INE le responde a Yeri Mua, niega haber editado su foto para hacerla ver fea

La influencer jarocha asegura que la foto de su credencial fue editada para hacerla ver fea.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Yeri Mua se convirtió en blanco de duras críticas y crueles burlas en las redes sociales luego de que acusara al INE de editar la fotografía de su credencial de elector y hacer que luciera fea por “pura envidia”.

“Se me arruinó mi pinc** día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para ver así de fea, por que yo fea no soy. O sea yo seré lo que sea, pero fea no soy”, dijo la influencer en una transmisión en vivo que realizó desde su página de Facebook.

Tal y como te mencionamos al principio, las declaraciones de “La Bratz Jarocha”, apodo con el que también se le conoce, causaron controversia entre los cibernautas, quienes señalaron que el organismo electoral no tiene la culpa de que ella no pudiera usar los filtros que suele presumir en sus fotografías y que comparte en las redes sociales.

INE le responde a Yeri Mua

Más de un influencer han pedido al instituto electoral que le apliquen filtros a sus fotografías de la credencial del elector.

Las acusaciones de Yeri Mua llegaron a oídos del INE, quien negó que se haya editado la identificación de la influencer, esto debido a que manejan un sofisticado programa que evita modificaciones en el rostro de los usuarios y que tampoco se permiten filtros para evitar usurpaciones y falsificación de identidades.

“Imagina que un día te detiene un agente de tránsito, y le das tu credencial de elector con un filtro de belleza que aclara la piel, cuando en realidad tu color de tez es otro, o que tus ojos no son verdes como en la fotografía. Esto puede provocar problemas legales”, declaró Lidia Cárdenas, miembro de la Junta Local Ejecutiva del INE de Veracruz al sitio Informado Caribe.

En el caso de la joven influencer, se mencionó que no hubo denuncia formal por caso de discriminación al momento de solicitar su credencial de elector pero que se le solicitó que se retire el exceso de maquillaje y se recogiera el cabello para salir lo más natural posible.

¿Quién es Yeri Mua y por qué es famosa?

Pese a las críticas y polémicas, "La Bratz Jarocha" goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Facebook.

Yeri Mua es una influencer y estrella del maquillaje veracruzana que goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Facebook desde donde realiza múltiples transmisiones en vivo, mismas que le han ayudado a cosechar millones de seguidores.

Fotografías: Redes Sociales