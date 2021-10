‘INDUSTRY BABY’ de Lil Nas X y Jack Harlow toca la cima del Billboard Hot 100

Lil Nas X se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que la revista Billboard diera a conocer que el exitoso tema ‘INDUSTRY BABY’, en colaboración con Jack Harlow, por fin alcanzaba la primera posición del listado Billboard Hot 100.

Cabe destacar que este es el tercer número uno del rapero en dicho listado y el primero para Jack Harlow. De igual modo, se sabe que la canción solo necesitó nueve semanas para alcanzar la primera posición, pues desde su lanzamiento no ha dejado de figurar en el top 10.

'INDUSTRY BABY' llega a la cima tras 9 semanas de su lanzamiento en plataformas digitales.

Tras darse a conocer la lista de esta semana, Montero Lamar Hill, nombre real del rapero nacido en Georgia, recurrió a su cuenta de Twitter para celebrar y agradecerle a todos sus fans: “¡Tomó unos meses pero estamos aquí! ¡Gracias a todos! ¡‘INDUSTRY BABBY’ es la canción número uno del mundo!”.

Jack Harlow celebra el éxito de ‘INDUSTRY BABY’

Jack Harlow está muy contento de haber debutado en la cima del Billboard Hot 100.

Por su parte, Jack Harlow también celebró esta gran hazaña en su carrera musical y agradeció a su colega por la oportunidad: “Mi primer número uno… Mentiría si dijera que no lo vi venir mientras escribía mi verso… Esta canción es algo de lo que estaré orgulloso de ser parte por el resto de mi vida. Gracias por invitarme a @LilNasX”.

Ante este emotivo mensaje, el intérprete de ‘Old Town Road’ respondió: “Gracias por ser parte de esto, gracias por ser genial conmigo ¡No puedo esperar a que el mundo vea más de lo que puedes hacer!”. No cabe duda que entre los dos se ha forjado una gran amistad, misma que hoy se ve envuelta con el éxito.

¿Cuántos No 1 tiene Lil Nas X?

El rapero ha demostrado que él no es artista de un solo éxito.

Lil Nas X tiene actualmente tres No 1 en el Billboard Hot 100. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, antes de ‘INDUSTRY BABY’, se sabe que ‘Old Town Road’, el sencillo debut del rapero más polémico del momento, encabezó la lista durante 19 semanas en abril-agosto de 2019, mientras que ‘MONTERO (Call Me by Your Name)’ duró en la cima solo una semana.

