¡IMPRESIONANTI 'tamaño'! Zague esperó un año para hablar de su polémico VIDEO

La polémica se extendió a nivel internacional haciendo que el pack de Zague fuera tan impresionanti que lograra recorrer diversos países.

El comentarista y conductor de deportes se volvió más famoso de lo que ya era y solo por el simple hecho de compartir un video en el que se bajaba la bragueta y parte del bóxer para enseñar su pene. Muchas versiones fueron dadas a conocer luego de mirar semejante acontecimiento.

“Estoy bien sin ningún problema, más allá de las consecuencias que obviamente se generó todo eso"...

"Pero el mundo sigue girando dicen por ahí, la vida sigue y todos son como aprendizajes parte de la experiencia”.

Mira el Impresionanti video de Zague:

De acuerdo a lo que dijo Zague en una ocasión, éste fue hackeado, en una segunda opinión dijo que el video estaba alterado con Photoshop; lo que volvió más viral su historia, porque es imposible o al menos así fue como lo comentaron algunos de los seguidores del ex jugador del américa.

Por la mala decisión de compartir su video con otra persona; no solo perdió reputación, sino también una familia y a su esposa, quien también era parte del medio, la periodista Paola Rojas. Prácticamente se quedó sin nada y esto por andar de 'cusco'. Afirman que Paola Rojas se rie del video que circuló hace un año y el que se presentó hace un par de días.

“Si ella está riendo me da mucho gusto porque significa que está bien y yo lo que quiero es que las personas cercanas a mí"...

"Y ella tiene que estar cerca, me da mucho gusto porque al final mis hijos van a estar bien y es lo más importante”.

En una entrevista a TvNotas, Zague especificó que desea y espera que su ex esposa logre ser feliz con una nueva persona y que si ella comienza una relación, esto le daría mucho gusto, ya que la considera una mujer muy inteligente. Por otra parte, él no piensa en tener alguna relación, por lo menos no ahora.

“Ahorita no tengo ni tiempo, ni cabeza para pensar en eso, mi prioridad son mis hijos, ellos son mi prioridad, ellos están todo el tiempo en mi mente”.

Han sido muchos los casos en los que se difunden fotografías íntimas, también conocidas como 'packs'; mismos que circulan en internet y llegan a medios de comunicación que se encargan de darle más vida con difusión.

