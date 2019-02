¡IMPACTANTE! Paola Rojas sufre terrible accidente y acaba en el hospital (VIDEO)

La presentadora de noticias, Paola Rojas, es una de las conductoras favoritas del público mexicano, por lo que la periodista de ‘Al aire con Paola Rojas’ mantiene comunicación con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Por lo que en esta ocasión los dejó con la boca abierta, luego de compartir un video a través de su cuenta personal de Instagram en el que confesó que sufrió un terrible accidente.

¿Qué le pasó a Paola Rojas?

La presentadora de Televisa confesó que por entrenar más de lo acostumbrado tiene una lesión que le impide pararse totalmente erguida, pues, de acuerdo a lo expresado en el video camina como ‘macaco’, por lo que aprovechó la visita del neumólogo al noticiero para que consultara.

En clip se puede escuchar a Paola Rojas decir, “Resulta que ayer entrenando me lesioné la espalda. No me puedo poner derechita. Por fortuna, el doctor me va a canalizar con algunos colegas y me está ayudando para desinflamar, ¿verdad, doc?”.