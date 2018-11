¡IMPACTANTE! Michelle Vieth revela que Grettell Valdez abortó

La actriz Michelle Vieth se ha visto en el 'ojo del huracán' tras hablar del vídeo sexual que protagonizó con Héctor Soberón, por lo que esta vez dejó impactados a sus fans, luego de revelar fuerte confesión en donde dijo, que Grettell Valdez se realizó un aborto tras fuerte amenaza.

Después de muchos años Michelle Vieth confesó que el actor Héctor Soberón estaba amenazado por la actriz de telenovelas, con quien tuvo un romance.

De acuerdo a Michelle Vieth, el actor le reveló el secreto, al confesarle que Grettell Valdez se había sometido a un aborto, y que si Héctor Soberón la dejaba por Michelle la actriz revelaría que supuestamente la hizo abortar un hijo de ambos.

Fue en el programa 'Hoy' que Michelle Vieth que envió un supuesto escrito en el que mencionó:

"Yo me enteré que Héctor vivía con Grettel Valdéz, yo no estaba de acuerdo en que Grettel siguiera viviendo con él aunque él llegó varias veces a decirme "Es que me tiene amenazado si yo lo dejo va a decir a los medios, que yo la hice abortar un hijo de nosotros".