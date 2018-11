¡IMPACTANTE! Eduardo Santamarina confiesa problemas de alcoholismo

El actor Eduardo Santamarina, dejó sorprendido a más de uno al declarar que tuvo serios problemas con el alcoholismo, que lo llevarón a "tocar fondo" y confesó las terribles consecuencias que esta adicción le dejó.

Eduardo Santamarina declaró en una entrevista para el "Programa Hoy" los problemas que le generó hace algunos años, el hundirse en el alcohol y como afrontó esa etapa en su vida.

"Cuando ya la empiezas a padecer, ya tú solo porque es algo muy personal. Tú solo decides, nadie te puede decir quién es, eres o no. Toqué fondo claro. Fue una necesidad, un vacío y unas depresiones terribles ". confesó Eduardo Santamarina.

El actor Eduardo Santamarina, indicó que pasó de un gustó a una necesidad con el alcohol “desde hace muchos ayeres ya no tomo. Nosotros los doble A decimos que ‘solo por hoy’, nos conviene. Yo dejé el alcohol porque ya no lo disfrutaba. La diferencia entre un bebedor social y un alcohólico como yo, es que yo ya no puedo parar”.