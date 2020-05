“I Can’t Breathe” tres palabras que sofocaron una vida y estremecen al mundo (VIDEO)

Video inspirado en la muerte de George Floyd y las manifestaciones en los Estados Unidos

Nick Cannon está canalizando su frustración por la muerte de George Floyd a través de un poderoso video hablado publicado el domingo 31 de mayo, cuando estallaron las protestas en los Estados Unidos luego del asesinato del hombre negro desarmado a manos de un oficial de policía blanco de Minneapolis, Cannon compartió un intenso video en blanco y negro con un mensaje fuerte sobre imágenes recientes de él mismo protestando en Minneapolis y otras imágenes crudas de brutalidad policial.

"I Can’t Breathe... Again!" Cannon, quien usa una sudadera negra con las palabras "Everything Hurts", dice al comienzo del clip de tres minutos y medio. "Nuestras voces han sido puestas en cuarentena, Covid-19".

Cannon se une a una larga lista de celebridades que hablan después de la muerte de Floyd, incluidas Beyonce, Rihanna, Billie Eilish, Ariana Grande y Chance the Rapper. La semana pasada, apareció un video de la muerte de Floyd que muestra al oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin arrodillado en el cuello de Floyd durante ocho minutos.

Chauvin más tarde fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en la muerte de Floyd.

En varios puntos de su video contundente, el anfitrión del cantante enmascarado se ve boca abajo en el pavimento pronunciando las palabras “I Can’t Breathe” mientras reimagina las muertes de Floyd y Eric Gardner, otro hombre negro que fue sofocado por policía durante un arresto en 2014.

"Las manos arriba no disparan, pero ahora estás de rodillas en mi cuello deteniéndome, de ocupar el oxígeno que Dios obviamente trajo para mí, porque soy su descendencia, su verdadera semilla, ¡muthaf --- ¡quítate de encima de mí! ¡¡¡¡Por favor !! No puedo respirar! ¡Por favor, alguien llame a la policía por la policía! ¡Porque no puedo respirar ... otra vez! " Cañones en el video.

