Hyun Bin: ¿Con quién tiene mejor química? ¿Son Ye Jin o Ha Ji Won?

Mientras Hyun Bin y Son Ye-jin nos hipnotizaron a todos con su química increíble en el drama coreano de 2020, Crash Landing on You; hace una década, era la química electrizante del primero con Ha Ji-won en Secret Garden de la que los espectadores no podían tener suficiente.

Cuando se trata de K-dramas, los espectadores siempre anticipan cómo sería la química entre los protagonistas principales. Es uno de los factores determinantes para que dichos espectadores casuales se conviertan en fanáticos de toda la vida y, en primer lugar, si invertirían en la serie.

Fans comparan romance de Son Ye Jin y Ha Ji Won con Hyun Bin

Hyun Bin, quien se encuentra entre las estrellas más populares de K-drama, es un genio cuando se trata de la química en pantalla con sus encantadoras co-estrellas; ya sea con Son Ye-jin en Crash Landing on You o Ha Ji-won en Secret Garden.

Hyun Bin enamora a fans con sus protagonistas

Antes de trabajar en Crash Landing on You, Hyun Bin y Son Ye-jin habían protagonizado juntos The Negotiation. Por lo tanto. los actores estaban mejor sintonizados entre ellos cuando protagonizaron el popular K-drama del 2020.

Los espectadores se pusieron instantáneamente en modo de atención, ya que no se puede ignorar la química que comparten los coprotagonistas que encabezaron la historia de los amantes a la perfección. Desde su primer encuentro, mientras Yoon Se-ri, una heredera surcoreana, cae en los brazos de Ri Jeong-hyeok, un capitán norcoreano en el Ejército Popular de Corea, hasta su eventual romance floreciente, Bin y Ye-jin son tan lindos ya que son ardientes en la pantalla.

Por otro lado, tenemos a Bin y Ha Ji-won, quienes hace más de una década nos dejaron maravillados con su química electrizante en Secret Garden, que al igual que el par en Crash Landing on You era a la vez adorable y apasionado. Además, es su ecuación rebelde con la clase social que juega un papel importante que hizo que los espectadores se engancharan al popular K-drama.

Su química nunca abandonó el marco ni una sola vez; ni siquiera cuando las almas de sus personajes cambiaron de cuerpo. Además, la pareja merecidamente se llevó a casa el Premio a la Mejor Pareja en los Premios SBS.

Esto plantea la pregunta; ¿Quién tiene la mejor química con Hyun Bin? Vota y comenta qué actriz crees que tiene la mejor química con el actor de 37 años.