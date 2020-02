¡Humillante! Marlene Favela, actriz de Televisa criticada tras polémica FOTO

Marlene Favela causó pólemica en las redes sociales tras publicar una fotografía en donde un señor de la tercera edad le está boleando las zapatillas pero esta no fue del gusto de sus seguidores quienes le dijeron que era "humillante" publicar algo así.

La fotografía la publicó a través de su cuenta oficial de Instagram. En la imagen se muestra con un corto y entallado vestido, acompañado de unas zapatillas, las cuales supuestamente el señor se encarga de limpiar sin embargo los internautas alzaron la voz.

Los internautas no tuvieron piedad de Marlene y le dijeron que se veía muy ridicula debido a que tenía zapatillas abiertas y que si fueran cerradas tendría más sentido su fotografía pero aún así la mujer no comentó nada sobre los hechos ni borró la fotografía, así que los fans siguieron comentando en su publicación.

"Espero que le haya dado una propina al señor y no sólo lo haya utilizado para la foto"

"No me gusto la foto así como humillando al pobre al que no tiene nada"