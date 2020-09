¡Humillante! Laura G ENFURECE en TV Azteca y una ejecutiva la deja en ridículo

Laura causó revuelo en pleno programa de TV Azteca

Laura G, volvió a dar de qué hablar durante su participación en una de las dinámicas del programa de TV Azteca, la presentadora decidió romper el silencio sobre las burlas que ha recibido de algunos usuarios, por lo que no dudó en quejarse con una ejecutiva de la sección.

Todo surgió durante una dinámica donde participan todos los conductores, en esta sección tienen la oportunidad de comentar algo que no les parece de los comentarios que realizan los usuarios, por lo que la ejecutiva "Margarita Mackenzie" llamó a la presentadora para que diera su queja.

La conductora de TV Azteca Laura G, se enfureció luego de los constantes ataques que ha recibido de algunos usuarios, por el look que usa en el foro de "Venga la Alegría". La ex presentadora de Televisa no dudó en enviar un contundente mensaje a los haters que la humillan.

Dejan en ridículo a Laura G

La presentadora Laura G estaba demasiado furiosa por las burlas que ha recibido de diversos usuarios, pero la reacción de la ejecutiva de TV Azteca no se hizo esperar, por lo que "Margarita Mackenzie" la puso en su lugar y le pidió que no alzara la voz, ya que no era el lugar adecuado.

La presentadora aclaró que ya está harta de lo que dicen sobre ella, ya que los haters le han enviado duras críticas por los outfits que usa, aunque la ejecutiva además de escucharla y de ponerla en su lugar, le recordó que ella ha tenido ciertos momentos bochornosos en pleno programa.

Por su parte los usuarios comentaron al respecto sobre el look que usó Laura G el pasado lunes 21 de septiembre, pero a pesar de las críticas que ha recibido de los haters, la conductora se niega a usar minifaldas, ya que procura no mostrar de más durante su participación en "Venga la Alegría".

¿Crees que el vestuario de la presentadora es el adecuado?, ¿Te gustaría que le hicieran un cambio de look?