Humillan a la Bebeshita por su ‘outfit' en los MTV MIAW

En la edición del 2018 de los MTV MIAW estuvo como invitada La "Bebeshita" quien desfiló por la alfombra roja con un atuendo que no agradó mucho a sus seguidores en redes sociales.

Daniela Alexis posó muy segura para el lente de la cámara, sin embargo, cuando decidió compartir la fotografía a través de su cuenta de Instagram, los usuarios no perdonaron su atuendo, y se le fueron a la yugular por su desafortunado vestuario.

Junto a la foto escribió: MTV miaw 2018 ....... Amo ser tu gusto culposo, y celebrando que es un honor tener 2 nominaciones.

La participante de "Enamorándonos" vistió una prenda blanca, tipo traje de baño, con hombreras pronunciadas, y unas botas largas de color rojo.

Inmediatamente los usuarios no dudaron en opinar y la tacharon de ridícula.

"Lady Gaga en obesa", "Lady Gaga chafita", "Patricio Estrella", "Parece que saliste de Dragon Ball”, algunos de los comentarios por parte de los usuarios.

Además la audiencia demostró su descontento por la presencia de "Gomita" y "La Bebeshita" que anteriormente fueron cuñadas y las criticaron de payasas.

"No cabe duda que tú y la ' Bebeshita' no entienden que los influencers no exageran en sus outfits saben que la frescura, cómo, natural es mejor en esta ocasiones. Sólo nos dejan comprobar una vez más que no encajan en esos sitios".