Humillan a Paulina Rubio por su pésimo inglés (VIDEO)

Paulina Rubio ha sido protagonista de muchos escándalos a lo largo de su carrera siendo su último escándalo durante uno de sus conciertos en Estados Unidos cuando gritó a los 4 vientos “We love you Trump” (Te amamos Trump) lo que despertó la ira e indignación de miles de personas al escuchar a la cantante apoyando al polémico presidente norteamericano.

Ahora, nuevamente “La chica dorada” vuelve a ser parte de un escándalo gracias a su dominio de las lenguas extranjeras.

¿Qué hizo Paulina Rubio?

Paulina Rubio

La famosa interprete mexicana se encuentra actualmente en España, donde se desempeña como coach del famoso programa “La voz…España” en el cual ha causado gran controversia tras ser cruelmente rechazada por muchos de los concursantes, quienes de plano mostraron su desagrado hacia ella.

Durante su estancia en el programa ha sido ridiculizada varias veces, como cuando mencionó que Plácido Domingo era su compatriota mexicano, cuando el famoso tenor es de origen español, y ahora deja ese bochornoso momento atrás para reemplazarlo con otro aún más vergonzoso.

"Me encantan los 'birus', es mi grupo favorito, desde pequeña mis padres me pusieron 'los birus'”.

Ahora se reveló que durante una de las audiciones, el concursante Rosco fue elegido por la cantante y procedió a interpretar el tema “Come together” del famoso grupo británico “The Beatles” donde “La chica dorada” elogió el talento del participante, agregando que siempre fue fanática de la agrupación, pero fue durante esta declaración que protagonizó el ridículo al referirse a la banda, la cual mencionó de manera incorrecta demostrando su poco dominio del idioma inglés, pues comentó lo siguiente: "me encantan los 'birus', es mi grupo favorito, desde pequeña mis padres me pusieron 'los birus', me casé con los 'birus'".

Paulina Rubio

Ante tal acción su compañero y coach Pablo López la miró con una cara extraña y le preguntó: “Pau, ¿los qué?” refiriéndose a su mala pronunciación de “The Beatles” lo que ocasionó que todos los asistentes se burlaran de ella.