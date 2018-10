Humillan a Maluma en pleno programa de "La Voz México"(VIDEO)

Cabe destacar, que desde que el programa La Voz… México comenzó, generó gran polémica y en esta ocasión, Maluma, quien es coach del programa se llevó la noche al tener una pelea con una de las concursantes. En esta pelea es desde los inicios del programa, pero se hizo viral en cuestión de segundos.

Se trata de la argentina Cindy Coleoni Ferrari, quien interpretó la canción ‘Don’t Speak’ y dejó a todos los coaches anonadados, a excepción de Maluma, pues no volteó su silla.

Al parecer, esto no le hizo nada de gracia a la concursante, y se hizo evidente cuando ignoró a Maluma y solo habló con los coaches que voltearon la silla y que la querían en su equipo.

Ante esta situación, Maluma se levantó de su silla y le dijo:

Linda, si no me quiere ver…¿te puedo llamar linda? ¿Tienes novio?”.

Coleoni respondió que ‘solo hablaba con los que votaron por ella, pero Maluma no entendió el mensaje y siguió insistiendo, hasta que la concursante le respondió que qué quería y esto fue lo que le dijo el colombiano.

Espero que con quien te vayas a ir me invite a la audición; tú no me tienes que ver, yo me quedo sentadito ahí a un lado para verte”.