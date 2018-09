Humillan a Laura Zapata durante programa de 'Intrusos'

Varios usuarios en redes sociales cuestionaron el trato que vivió la actriz Laura Zapata en el programa 'Intrusos', pues afirmaron que la humillaron.

Recordamos que 'Intrusos' es un programa de televisión de espectáculos mexicano, donde se habla con artistas y actores, con un estilo muy particular de los conductores.

¿Por qué humillaron a Laura Zapata?

Se armó tremenda trifulca en redes sociales después de la visita de Laura Zapata al programa de Intrusos, pues varios fans de la actriz se dieron cuenta que la actitud de Maca Carriedo, conductora de la emisión, no fue la más amable hacia la media hermana de Thalía. Las burlas de Maca fueron evidentes hacia Laura Zapata, quien destrozó a la joven conductora en redes sociales.

Laura Zapata presentó su libro de poemas, y se animó a declamar algunos de ellos, mientras Juan José Origel, Aurora Valle y Martha Figueroa la escuchaban con atención, Maca Carriedo empezó a hacer muecas y en cierto momento se empezó a burlar de la actriz pues era evidente que se estaba aguantando la risa.

Fue mucho después que Laura Zapata se percató que la conductora de Intrusos no había tenido una buena actitud para ella, y entre sus fans y ella misma, se encargaron de destrozarla en la red.

Laura Zapata le respondió a Maca:

“¡Pobre! no la educaron y al parecer se puso sacos de no sé qué ya veré la repetición ... no todos tenemos las mismas oportunidades!”, escribió Zapata en respuesta a un fan que indignado le dijo que esa no era la forma de tratar a una actriz como Laura Zapata.

Laura Zapata rechazó el comportamiento de Maca

Minutos más tarde la pelea continuó y ‘La Zapata se le fue a la yugular a Carriedo.

