Humillan a Laura G en plena transmisión en vivo y ¡pasa esto!

Todo parece indicar que los problemas en la televisora del Ajusco también están presentes; pues a tan solo un mes del estreno y ya hay problemas en la emisión, donde participa la conductora Laura G, pues a la conductora en plena transmisión en vivo se peleó y la humillaron.

¿Por que Laura G salió llorando del programa?

A tan solo días de la emisión hay problemas entre compañeros, también en TV Azteca empiezan a presentarse rencillas entre conductores y la más reciente fue la que sucedió al mediodía de este martes 15 de mayo, cuando Laura G no pudo más y explotó contra los integrantes de Todo un show camino a la fama.

Laura G causó polémica en plena transmisión en vivo

Todo iba bien, pero cuando obligaron a Laura G a hacer algo que no quiso, fue el preciso instante que explotó la bomba en vivo, la conductora sintió que la estaban humillando.



Durante la emisión mostraron un clip en el que aparecía la conductora intentando cumplir un reto de ir a un panteón y hacer una sesión de fotos dentro de un ataúd; cuando Laura llegó al cementerio y estaba lista para llevar a cabo el desafío, a la mera hora se negó.



Ya de regreso en el foro, la exconductora de Sabadazo explicó por qué no lo hizo y pese a su argumento la obligaron a llevar a cabo otro reto en el que se exaltó, terminó humillada y esto le provocó el llanto.

La conductora Laura G no pudo por la humillación y paso esto:

"No lo voy a hacer, no hay forma y te voy a decir por qué: Jenni Rivera antes de morir hizo una sesión de fotos justo (señala el féretro); Los Recoditos lo hicieron y también fue lo mismo y platicando con ellos me dijeron cómo su vida cambió después de haberse metido ahí y no sé si esté bien o mal y si me va a regañar la producción, pero hay una maldición que si las personas que juegan adentro de un ataúd, la muerte los persigue y yo decido no cumplir el reto.

Les voy a decir una cosa y me parece super triste, si yo tengo mis razones para no cumplir el reto…mi abuelito está enterrado en un cementerio, hay familiares míos enterrados en un cementerio, como tuyos (refiriéndose al público). Tengo mis razones para decir: 'No quiero atraer a la muerte', tengo una bebé de 10 meses, una vida maravillosa, una familia que amo, sé que muchos juegan con eso, yo y mi familia nunca jugamos con eso, díganme ustedes ¿lo harían o no lo harían? Y no entiendo por qué me quieren castigar por no cumplir un reto que no quiero cumplir por mis creencias.

Esto ya se volvió otra cosa, ya es algo personal, porque debo cumplir algo que no quiero, una cosa es que…mándenme como Roger a reportear y con muchísimo gusto, no estoy de acuerdo, nada más sepan, en serio no estoy contenta; no me voy a tirar, yo se que los compromisos se cumplen, pero (con lágrimas en los ojos), ya lo voy a hacer, ya…".

Aquí te dejamos el link del video de la humillación de Laura G "Click Aqui"