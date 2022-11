Humberto Zurita y Stephanie Salas presumen su relación amorosa con esta foto

Desde que el actor Humberto Zurita gritó a los cuatro vientos que ama a Stephanie Salas, los usuarios han estado al pendiente de las redes sociales de la feliz pareja, pero la nieta de Silvia Pinal ya no oculta su amor por él, así lo presumió en una romántica foto que subió a redes sociales.

La romántica instantánea ha causado furor entre los admiradores, incluso su romance se ha vuelto tema de conversación, aunque la pareja ha preferido ser discreta sobre su noviazgo, pero la nueva foto que subió la actriz ha emocionado a los fans, pues presumieron lo bien que disfrutaron su fin de semana juntos.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que surgieron rumores de un posible romance el pasado mes de septiembre luego de que se difundieron fotografías de la pareja por un viaje que hicieron, por lo que el actor confirmó que ama a la famosa.

Humberto Zurita y Stephanie Salas tuvieron una cena romántica

La actriz presumió un romántico momento con su novio

El actor y Salas tuvieron una cena romántica, así se puede apreciar en la fotografía donde aparecen unas copas en una mesa, pero lo que llamó la atención de los internautas es que la famosa estaba con Zurita y escribió: "You and Me" y colocó un emoji de un beso rojo.

Por su parte, el actor compartió la misma fotografía en sus historias de Instagram, dejando en claro que él estaba con ella, lo que emocionó a los usuarios, ya que la pareja luce feliz, aunque los fans esperan ver una foto de ellos juntos.

¿Quién es la nueva pareja de Humberto Zurita?

El actor y la hija de Sylvia Pasquel tienen un romance

El actor Humberto Zurita y Stephanie Salas decidieron darse una oportunidad en el amor, pues la hija de Sylvia Pasquel, compartió una imagen donde admitió que también ama al famoso. Por su parte, sus seguidores comentan que hacen una hermosa pareja.

