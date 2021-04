Han pasado más de dos años desde que la actriz Christian Bach falleció y todo parece indicar que el dolor sigue presente en la vida de su viudo, el actor Humberto Zurita, quien en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube reveló cómo enfrentó su repentina partida.

El actor inició diciendo que Christian no deseaba involucrarse en escándalos: "A Christian no le interesaba hacer un circo ni de su enfermedad, ni de su muerte, ni de nada. Ella siempre fue una persona muy congruente con su vida, una persona muy inteligente. Me dicen: ‘¿Qué era lo que más le gustaba a Christian?’. Y era su inteligencia".

Posteriormente, Humbertó relató cómo enfrentó la muerte de la mujer que por 30 años fue su esposa: "Pasé primero por un ciclo que te deja muy dolido, muy triste, muy enojado; de no poder creer cómo una mujer tan bella, inteligente, tan sana… Christian no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, era bailarina no profesional".

Recordó que fue Christian quien tomó la decisión de guardar el secreto de su enfermedad: "Cuando ya supimos que estaba enferma, dijo: ‘Esto es aquí, aquí se queda y así se quedará siempre’. Es respetar la decisión que ella tomó y el amor que le tenemos mis hijos y yo, somos una tumba. No hay más, se murió y punto".

Humberto Zurita reveló el proceso que vivió tras la muerte de Christian Bach: "Primero de tristeza, de no comprender, me enojé con todo lo divino. Es cuando digo: ‘La naturaleza es cruel’".

Humberto Zurita dedica metáfora a Christian Bach

El actor aprovechó la entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para hacer una metáfora que explique la muerte de su amada esposa: "Pienso: ‘¿Por qué se tenía que morir Christian? Tan joven, tan bella’, y puedo hacer una metáfora de eso: a lo mejor Dios es ese gran cazador que está esperando y nosotros somos sus sabuesos".

Humberto Zurita añadió: "Pero es un jardinero, y de su jardín, egoístamente, cortó la mejor flor; se llevó a la mejor flor que tenía, nomás que a mí me jodió y a mis hijos". Asimismo, finalizó diciendo que Dios no dejó que Christian Bach envejeciera: "Dios se llevó lo más lindo; no la dejó envejecer, no dejó que esa flor se marchitara y eso está padre".

Fotografías: Redes Sociales