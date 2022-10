Humberto Zurita confiesa estar muy enamorado de Stephanie Salas

Tres años y medio tuvieron que pasar para que Humberto Zurita rompiera el duelo por el triste fallecimiento de Christian Bach y se animara a darse una nueva oportunidad en el amor con la actriz y cantante Stephanie Salas, con quien ha sido captado en más de una ocasión.

En entrevista con Maxine Woodside para el programa radiofónico Todo para la Mujer, el actor confirmó su romance de una manera breve y concisa. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que confesó sin pena alguna que ama a la nieta de Silvia Pinal.

“Tú me preguntas qué es lo que está sucediendo con Stephanie Salas, lo único que te voy a decir es… la amo, punto. ¿Ok? Listo, y lo demás ustedes ahí escriban lo que quieran, pongan lo que quieran”, declaró Humberto Zurita, cuyo romance fue confirmado de manera indirecta por Sylvia Pasquel y el cual ha causado gran furor entre los cibernautas.

Por otro lado, el viudo de Christian Bach dejó en claro que no le interesa hablar de su vida privada ni vender exclusivas a los medios de comunicación, quienes en las últimas semanas lo han perseguido hasta el cansancio con tal de presumir que obtenieron la primicia sobre su nueva relación sentimental con Stephanie Salas.

“Son cosas personales que no me interesa hablar, eso es todo… Yo no pienso ni en exclusivas, yo no doy exclusivas ni mi vida se maneja de esa manera”, concluyó Humberto Zurita.