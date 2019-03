Hugo Segovia vive un romance eterno con la música

Desde niño Hugo Segovia fue flechado por la música, apenas tenía 10 años cuando su padre le regaló una guitarra, decidiendo desde entonces no tocar covers y crear sus propias composiciones.

Hugo admite que el video del tema “Rencor” fue planeado para “remover el hormiguero”, al abordar un tema crudo pero muy humano, un sentimiento oscuro que todos guardamos en nuestro interior y que debemos mantener lejos de nosotros.

Hugo está determinado a seguir de gira durante todo el año 2019.

¿Qué opinas de la actualidad en la música?

La música se ha convertido en la nueva comida rápida, mucha gente no se mete a investigar que hace el artista, cuando la sacó, quién fue el productor, qué otras canciones vienen, nada más la metes a tu plataforma, das click a la playlist y sí te gusta te quedas. Este tipo de ritmos o de géneros nuevos que son géneros fáciles y repetitivos, altamente comerciales, cumplen la función de una comida rápida.

¿Por ello apuestas a algo completamente diferente?

Me gusta considerar que mi música es como un platillo el cual estoy haciendo especialmente para que la gente vaya a mi restaurante y tenga una experiencia diferente a una comida rápida, mi música es de digerir, de escucharla una y otra vez hasta que vayas asumiendo lo que está pasando.

¿Qué libro leíste para inspirarte en la lírica?

Mi primer libro fue “La Vuelta al Mundo en 80 Días” y luego fue “El Caballero de la Armadura Oxidada”, luego libros que me pedían en la escuela como “el Señor de los Anillos”, y ahora estoy leyendo Frankestein, Drácula, los libros oscuros que me llaman mucho la atención, soy fan de Edgar Allan poe.

¿Cómo estás a nivel humano, eres Feliz?

Sí, estoy muy feliz porque realmente desde niño quise esto, ser artista, músico y componer, despertarme todos los días y hacer cosas que tienen que ver con la música y ahora me siento pleno, feliz, porque no solamente hago música para mí, produzco a otras bandas, escribo para otros artistas, doy clases a niños de música, entonces mi vida entera es la música y me encanta.

Ricardo D. Pat