Hugo, El cojo feliz, estará en Cancún

Hugo el cojo feliz, es un personaje en el mundo del Stand Up el cual rápidamente se proyecta como uno de los favoritos a través de plataformas como Comedy Central, YouTube entre otros.

El comediante estará en la ciudad el próximo viernes 14 de abril en el Vuela Vuela y La Verdad obtuvo una entrevista exclusiva y supimos que es lo que nos presentará en esta gira peninsular “Hugo, el cojo feliz surge a raíz de todo lo que he vivido soy una persona que padeció cáncer, a pesar de todo siempre hay una manera de estar feliz, a pesar de las adversidades, ya de ahí jugamos con la palabra Cojo”, dijo Hugo.

El comediante también ha escrito para René Franco, Werever Tu Morro, Luisito Rey y Colaborado con Eugenio Derbez, estuvo en el Roast de Héctor Suarez y es parte de Squad de Franco Escamilla, actualmente se encuentra en una gira nacional y Cancún será la primera vez en el mapa de Hugo.

En esta gira habrán nuevos chistes aseguró el Cojo Feliz, “Las campañas políticas serán el punto de partida, en donde hago una serie de propuestas que deberían tener los candidatos , son propuestas chistosas, son tan graciosas que podrían ser verdad, no hablo mal en general de cualquier candidato”, comento el standupero.

Al hablar de su carrera dijo “Yo empecé en un festival de stand up en un lugar que se llama café 22, de ahí tome un taller de un año y medio, esto fue creciendo, era una bola de nieve, me llevaron a Comedy Cemntral y de ahí me invitaron a más programas”, dijo. “No ha sido tan viral o rápido mi crecimiento siento que vamos muy bien, los fans que llegan se quedan, tenemos un programa de radio que se llama ‘La hora feliz’ a través de las redes de Franco Escamilla, se transmite a través de Radio Diablo Squad”, dijo el comediante.

De igual manera comentó que le está yendo bien, también tiene un programa llamado “El cojo de noche”, que es un noticiero que se enfoca en entretener y no a informar, se presentará en el Vuela Vuela.