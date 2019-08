Hugh Jackman rinde homenaje a Olivia Newton-John tras confesar que tiene cáncer

Olivia Newton-John, una distinguida actriz de cine que cautivó con su personaje en la película "Grease", ha revelado a través de una entrevista que el cáncer regreso a su cuerpo y desconoce cuánto tiempo le queda de vida.

La actriz confesó que es la tercera vez que le ha sido detectada la enfermedad del cáncer de mamá, pero, que en está ocasión ha llegado al estadio cuarto, convirtiéndose en metástasis, el cáncer se ha expandido a otras partes de su cuerpo.

Tras las declaraciones de la famosa, uno de sus grandes amigos, el actor Hugh Jackman, decidió enviarle un emotivo mensaje durante uno de sus conciertos de "The Man, The Music The Show" en Sidney.

El actor decidió utilizar su celular para realizar un video y delante de los espectadores dijo: "Hola Olivia soy Hugh con 15,000 de tus amigos y familiares más cercanos. Escucha, eres la persona más increíble, la madre más increíble, la embajadora, cantante, bailarina más increíble. Simplemente te amaremos".

Tras el emotivo mensaje que realizó Jackman en pleno escenario, la actriz Olivia Newton-John decidió responder el video que fue compartido en Instagram agradeciendo el gesto: "Oh Jugh eres tan dulce y detallista, ¡me has hecho llorar!".

Cabe mencionar que, durante la entrevista, la actriz reveló que no desea saber cuánto tiempo le queda de vida tras haber recibido el diagnóstico sobre su enfermedad, pues como recordamos ha tenido una larga batalla contra el cáncer.

"Cuando te dan un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico de una enfermedad terminal, de repente se te da el posible tiempo que podría quedarte. Si crees en las estadísticas las harás realidad. Si alguien te dice: 'tienes seis meses de vida', muy posiblemente lo cumplirás, porque crees en eso". Comentó la famosa.

