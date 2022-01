Hugh Hefner es acusado de crear una "secta sexual" en la mansión Playboy

El hombre "playboy" presuntamente no era lo que muchos creían/Foto: Infobae

Hugh Hefner nuevamente vuelve a ser el centro de atención con el más reciente estreno de la serie documental de A&E, “Secrets of Playboy”, donde diversas ex parejas del fallecido magnate, revelan los abusos y agresiones que vivieron durante su estancia en la famosa mansión.

Una de las personas que habló desde su experiencia fue la ex conejita Holly Madison, quien fue una de las novias oficiales de Hef desde el 2001 al 2008. Ella explica que cuando vivía en la “Bunny House” (donde vivían todas las novias oficiales de Hef) prácticamente se encontraba secuestrada, ya que no sólo no podía tener visitas de otros hombres, sino de cualquier otra persona que no fuera del mismo círculo de la mansión Playboy.

Esta información fue similar a la que dijo la ex playmate Jenna Bentley, quien también reveló que no podía dejar el lugar a menos que fuera una ocasión especial. Con este nuevo documental, se muestra un lado nunca antes conocido del creador de la revista Playboy, Hugh Hefner.

La mansión Playboy era casi una “secta”

Las mujeres, en su mayoría jóvenes, que eran parejas sexuales de Hefner debían seguir estrictas normas para formar parte del selecto grupo; como por ejemplo volver siempre a casa antes de las nueve de la noche porque, de lo contrario, se arriesgaban a acabar durmiendo en el jardín.

"Echando la vista atrás, el motivo por el que pienso que era una especie de secta es que nos manipulaban y se esperaba que creyéramos que Hef era un buen hombre. Empezabas a pensar: 'Vaya, no es como dicen en la prensa, solo es un buen tipo'", explicó ante las cámaras Holly Madison en la docuserie “Secrets of Playboy” que se estrenó el 24 de enero.

En su opinión, el toque de queda al que vivían sometidas sólo contribuía a aislarlas aún más del mundo exterior y, aunque no estaba expresamente prohibido, no se las animaba ni se les daba facilidades para que mantuvieran relaciones de amistad fuera del círculo de Playboy.

Asimismo, otras ex conejitas relataron que aunque Hugh Hefner aseguraba que su idea era “empoderar a las mujeres” sobre su sexualidad, en realidad tenían muchas restricciones, como que no se les permitía subir de peso, de lo contrario de les reprendería.

De igual manera se reveló que hubo abuso de drogas, y muchas de las mujeres que formaron parte de la mansión ahora consideran que vivían el síndrome de Estocolmo. Incluso se reveló que el empresario espiaba a todos en la mansión, para tener videos y audios para chantajearlos.

¿Quién era Hugh Hefner?

Hefner presuntamente manipulaba a las mujeres que querían formar parte de la mansión de las conejitas/Foto: El Nacional

Hugh Marston Hefner, apodado coloquialmente Hef, fue un editor de revistas para adultos, empresario y playboy estadounidense, famoso por ser el fundador y redactor jefe de la revista Playboy.

Oficialmente se casó en tres ocasiones: con Millie Williams, Kimberly Conrad y Crystal Hefner. Además, tuvo cuatro hijos: Christie de 69 años, David de 66, Marston de 31 y Cooper de 30 años de edad.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Hugh Hefner murió el 27 de septiembre de 2017 por causas naturales a los 91 años de edad, en ese momento su tercera y última esposa Crystal tenía 31 años. El heredero principal y dueño de la famosa revista es su hijo menor, Cooper Hefner.

