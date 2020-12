Hugh Grant y creador de Black Mirror se unen para documental FAKE sobre el 2020

Esta semana, Netflix ha anunciado que se encuentra trabajando en una nueva película original escrita por Charlie Brooker, quien es el creador de Black Mirror. El proyecto que aún no tiene título será un falso documental sobre el Coronavirus y será protagonizada por Hugh Grant.

El mockumetary contará con Charlie Brooker como guionista, aunque aún no se confirmó si él mismo será el encargado de dirigir o se contratará a otro cineasta.

Documental FAKE sobre Covid-19

Charlie Brooker, ganador de 5 Premios Emmy, es principalmente conocido por ser el creador de la exitosa serie de thriller y ciencia ficción, Black Mirror. Además, fue el guionista de la película original de Netflix, Black Mirror: Bandersnatch, el primer film interactivo de la plataforma de streaming.

Los fanáticos de Black Mirror ya se emocionan con este proyecto, ya que aunque no tiene nada que ver con la serie, esperamos que está nueva película tengo un estilo bastante similar a la misma.

Charlie Brooker es ganador de 5 Premios Emmy

Hugh Grant será el protagonista

Este nuevo largometraje será un falso documental, o mockumentary, que seguirá a un historiador, interpretado por Hugh Grant, que vive en el futuro y contará como fue vivir en el 2020.

Hugh Grant es principalmente conocido por películas como Nothing Hill, Love Actually, About A Boy y Four Weddings and a Funeral, entre otras. Recientemente se lo pudo ver en la pantalla de HBO junto a Nicole Kidman en la serie The Undoing, que marcó un récord de audiencia en su episodio final.

Por el momento no hay una fecha estimada de estreno para esta nueva película, pero se espera que su rodaje comience a principios de 2021, por lo que podríamos verlo en el servicio de streaming a fines de ese mismo año.

