Hozier se disculpa por compartir vergonzoso VIDEO en Instagram

Normalmente, cuando una celebridad se disculpa profusamente en las redes sociales, es debido a un gran escándalo o la amenaza de "cancelación". Pero en el caso de Hozier, se debe a un filtro del "atractivo Calamardo".

El cantante de Take Me To Church dijo que estaba 'mortificado' después de publicar accidentalmente un video destinado a 'los chicos' en su historia pública de Instagram.

El joven de 30 años usó el filtro brillantemente llamado 'guapo Calamardo' para un clip corto en el que encarnaba la variedad común de jardín f *** boi, diciendo 'yeah girl' y acariciando sus labios antes de estallar en carcajadas.

Desafortunadamente, accidentalmente compartió el video no con sus compañeros, sino en la historia visible para sus 1.6 millones de seguidores de Instagram, y después de eliminar la publicación, regresó a su historia para emitir una disculpa humillante.

La estrella irlandesa, de nombre completo Andrew Hozier, escribió: 'Jajaja, Cristo llorando inconsolable. Ese contenido de Calamardo Guapo fue para Just For The Boys. Reza por mí. Gracias.”

El cantante de 30 años aseguró que se equivocó al compartir el extraño video en Instagram, sin embargo, sus fans adoraron el pequeño clip y lo volvieron viral en las redes sociales/Foto: Metro

Hozier pide disculpas por su video de broma

Hozier luego se filmó a sí mismo, y fue la imagen de la vergüenza cuando dijo: “Si no tienes idea de lo que estoy hablando, no mires esto, sigue adelante. Si lo haces, nunca lo viste.”

“Estoy tan mortificado. No estoy drogado, solo presioné el botón equivocado y luego mi teléfono cag* en la cama. Y luego no pude borrarlo lo suficientemente rápido. Y vuelvo a eso y lo ve una multitud de personas. Vives por el filtro de Calamardo, mueres por el filtro de Calamardo. Lo siento mucho. Nunca más”, dijo el cantante.

Añadió: “Todavía estoy en pedazos. Todos están bebiendo en el caos en Twitter”. Si bien la cantante agradeció a los fanáticos por su 'discreción', el video original, por supuesto, llegó a Twitter, pero la gente quedó absolutamente encantada con el video y la disculpa resultante.

Hozier consiguió un álbum número uno en los Estados Unidos el año pasado con su segundo álbum de estudio Wasteland, Baby! y realizó una extensa gira en apoyo del disco.

Sin embargo, como todos los demás, 2020 ha visto su agenda arruinada debido a la pandemia de coronavirus, pero se ha mantenido ocupado con la caridad y las redes sociales.

A principios de este año, la estrella de Nina Cried Power realizó una serie de transmisiones en vivo para recaudar dinero para la Sociedad Irlandesa para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (ISPCC), y luego lanzó una portada de The Parting Glass, con las ganancias destinadas a la caridad.

Y recientemente, ha estado leyendo poesía y extractos de libros en Instagram para los fanáticos.