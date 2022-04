Hoy fue el último día de Mariazel en 'Me Caigo de Risa'

Este 31 de marzo la Familia Disfuncional vivió la despedida de otra de sus queridas integrantes, se trata de Mariazel, quien abandonará la octava temporada de Me Caigo de Risa para trabajar en otros proyectos.

Sin previo aviso, Faisy hizo el anuncio que entristeció tanto a los colegas de la conductora como a sus fans: “El día de hoy es el último programa de esta temporada de Mariazel”.

Tan pronto Faisy terminó la frase, el público presente en el foro lamentó la noticia gritando “¡No!” y posteriormente se unieron los otros integrantes del divertido programa exclamando “Nos abandona”.

Incluso las invitadas especiales también se sumaron a la negación ante la despedida de Mariazel: en esa emisión fueron Andrea Legarreta con sus hijas Mía y Nina Rubín.

¿Por qué se despide Mariazel en 'Me Caigo de Risa'?

El conductor de Me Caigo de Risa le preguntó a Mariazel si tenía algún discurso de despedida, así que entre risas y cierta nostalgia, la querida integrante explicó que se ausentaría para participar en otro proyecto, aunque ella no lo especificó, en las redes sociales oficiales del programa los fans comenzaron a difundir que, aparentemente, formará parte de Reto 4 elementos.

Al igual que hizo Ricardo Margaleff en su momento, Mariazel mencionó lo siguiente: “De verdad, siempre lo he dicho, para todos hay un antes y después de Me Caigo de Risa, no solo en la personal, porque aquí hemos encontrado a una gran familia, independientemente del trabajo, pero en el lado profesional también nos ha abierto las puertas, puertas que antes se cerraban”.

¿Qué edad tiene Mariazel de Me caigo de risa?

La guapa y admirada Mariazel tiene 41 años de edad. Mariazel Olle Casals nació en Barcelona, España el 9 de agosto de 1981, pero desde muy pequeña llegó a México y debutó en teatro infantil.

