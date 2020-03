“Hoy” de Televisa reemplaza a conductoras por puros hombres, ¿Quiénes fueron?/Foto: Línea Directa

Este 9 de marzo se está conmemorando en toda la republica mexicana el Paro Nacional #Un día sin nosotras, para hacer conciencia sobre la violencia que viven cada día las mujeres y su importancia para todos los sectores de la nación. Por lo cual, las famosas no se quedaron atrás, y las conductoras del programa “Hoy” decidieron “desaparecer” y fueron suplantadas por puros hombres de Televisa.

Toda la mañana del programa de Televisa “Hoy” ha estado lleno de testosterona. Y es que Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona, conductoras principales del matutino decidieron unirse al Paro Nacional de este 9 de marzo y desaparecer todo el día; mostrando cómo sería si ellas llegaran a vivir alguna situación de violencia, como desaparecen 10 mujeres de todo México cada día, de acuerdo a las estadísticas de inseguridad.

Ya que las conductoras de Televisa no están, sus lugares en el programa de televisión fueron ocupados por los conductores Huicho Domínguez, Jorge Muñiz y Juan José Origel, pero no sólo eso, en casi todas las notas que se presentaron en el programa no se mencionó o habló de ninguna mujer.

Conductores del programa Hoy

Jorge “El Burro” Van Rankin y Raúl “El Negro” Araiza quedaron como conductores estelares ante la ausencia de sus compañeras. También estuvieron acompañados del actor invitado Julián Gil y todas sus cápsulas informativas estuvieron hechas por hombres y conformadas por el sexo masculino.

Aunque no se sabe si la productora, Magda Rodríguez también desapareció, toda la producción del programa de Televisa pudo vivir un día sin saber nada de las mujeres que realizan “Hoy”. Mientras que el público televidente fue testigo del impacto que está teniendo este Paro Nacional.

Recordemos que el pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y en diversos países del mundo se realizaron marchas feministas para exigir los derechos de todas las mujeres. Mientras que #Un día sin nosotras es una iniciativa que se está realizando para concientizar a la población mexicana de la importancia de las mujeres en la sociedad.